Выявлены скрытые детали «Молочницы» Вермеера

Вадим Карасев

Новое исследование шедевра Яна Вермеера «Молочница» (1658–1660) выявило закрашенные детали ее композиции, которые заставляют по-другому взглянуть на творческий процесс художника.

В следующем году амстердамский Рейксмузеум планирует провести выставку, где будут показаны 27 из 35 известных на данный момент картин Вермеера. Будут предоставлены работы из коллекции Фрика в Нью-Йорке, Маурицхёйса в Гааге, Музея Штеделя во Франкфурте-на-Майне, Национальной галереи Ирландии в Дублине и Национальной галереи искусств в Вашингтоне. В преддверии выставки, которая откроется в феврале 2023 года, Рейксмузеум в сотрудничестве с Маурицхёйсом и Университетом Антверпена планирует изучить все работы Вермеера, которые в настоящее время находятся в Нидерландах, с использованием современных технологий. Четыре работы Вермеера из постоянной коллекции Рейксмузеума — «Молочница», «Маленькая улица», «Любовное письмо» и «Женщина, читающая письмо» — были сфотографированы в сверхвысоком разрешении и изучены с помощью оптической когерентной томографии, макрорентгенофлуоресценции и коротковолнового инфракрасного отражения (Short Wavelength Infrared Reflectance, SWIR).

Именно в SWIR-изображении были обнаружены два объекта, которые Вермеер закрасил перед тем, как закончить работу над «Молочницей»: вешалка для кувшинов с кувшинами, свисающими за головой женщины, и корзина для углей у ее ног. Присутствие каких-то изображений в этих участках картины было отмечено на предыдущих рентгеновских снимках, но старая технология не могла определить, что это было.

Вешалка для кувшинов на голландских кухнях XVII века представляла собой прибитую к стене деревянную доску с ручками, на которые подвешивались кувшины. В кладовой в собственном доме Вермеера был аналогичный предмет, а миниатюрную версию именно такой вешалки можно увидеть в Рейксмузеуме в кукольном доме Петронеллы Ортман (ок. 1690 г.). Особая корзина использовалась в домах для хранения раскаленных углей, чтобы согреть детское постельное белье, одежду и самого ребенка.

Открытие проливает совершенно новый свет на методы Вермеера. Долго считалось, что художник создавал свои небольшие произведения очень медленно и всегда работал с предельной точностью. Сейчас это мнение пересматривается. Под левой рукой молочницы виднеется наспех нанесенная широкая полоса черной краски. Этот набросок ясно показывает, что Вермеер сначала быстро раскрашивал сцену светлыми и темными тонами, прежде чем проработать детали. В какой-то момент он отказался от изображений корзины для углей и вешалки для кувшинов, хотя первоначально сделал их наброски.