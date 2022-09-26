"Засыпало по пояс": Виктория Боня попала в горах под "божественную" лавину

Вадим Карасев

42-летняя Виктория Боня оказалась в неприятной ситуации в ходе своего восхождения на 8-километровую гору Манаслу в Гималаях, являющуюся восьмой по высоте вершиной мира. Звезда "Дома-2" попала под лавину.

Поход Виктории Бони чуть не закончился трагически - ведь при сходе лавины частенько погибают находящиеся в горах люди.



Звезда "Дома-2" опубликовала видео, продемонстрировав, как ее засыпало снегом в результате неожиданного происшествия.

Во время восхождения на второй лагерь на нас сошла лавина <…> Я была пристегнута, было ощущение, что тебя вдруг внезапно сносит волной, только волна из больших кусков снега, и за секунду нас засыпало по пояс.



По словам Виктории Бони, она даже не успела по-настоящему испугаться. Звезде и ее проводнику, к счастью, удалось все-таки "остановить" лавину.

"Не знаю, дойду ли я... Но уже сейчас могу сказать, что это не самое главное. То, зачем я сюда пришла, я уже получила, — это состояние наполнения природой, этими сошными вибрациями", - отметила блогерша.

Несмотря на драматический случай, Виктория Боня благодарна жизни за столь уникальный опыт.

"Сказать тяжело — ничего не сказать. Сказать, что это удивительно — тоже ничего не сказать. Высота все выше и выше, одышка все сильнее. Даже лавина была божественная", - сказала знаменитость, пообещав, что в ближайшие дни не будет на связи.

Виктория Боня пожаловалась на свое состояние

Блогерша откровенно рассказала о побочных эффектах горной болезни. "А их немало: ноги не ходят, голова раскалывается, одышка не дает спать, судороги и отеки всего, что можно и нельзя", - посетовала звезда.

А накануне в местной клинике ей сделали капельницы по очистке крови для повышения выносливости.