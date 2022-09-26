Знаменитые мужчины до того, как стали лысыми (13 фото)
Сегодня, 12:15 Вадим Карасев
Сегодня многие известные мужчины могут похвастать блестящей и брутальной лысиной, которая уже стала их фирменной "фишкой". Однако, природа не сразу решила лишить их волос. Давайте поглядим на молодых знаменитостей, которые еще не облысели.
Джейсон Стейтем
Билли Зейн
Бен Кингсли
Кристофер Мелони
Дейв Батиста
Андре Агасси
Майк Тайсон
Майкл Китон
Джон Траволта
Стив Харви
Джо Роган
Терри О’Куинн
Вуди Харрельсон
Джейсон Стейтем
Билли Зейн
Бен Кингсли
Кристофер Мелони
Дейв Батиста
Андре Агасси
Майк Тайсон
Майкл Китон
Джон Траволта
Стив Харви
Джо Роган
Терри О’Куинн
Вуди Харрельсон
По материалам: триникси