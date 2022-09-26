Знаменитые мужчины до того, как стали лысыми (13 фото)

Вадим Карасев

Сегодня многие известные мужчины могут похвастать блестящей и брутальной лысиной, которая уже стала их фирменной "фишкой". Однако, природа не сразу решила лишить их волос. Давайте поглядим на молодых знаменитостей, которые еще не облысели.Джейсон СтейтемБилли ЗейнБен КингслиКристофер МелониДейв БатистаАндре АгассиМайк ТайсонМайкл КитонДжон ТраволтаСтив ХарвиДжо РоганТерри О’КуиннВуди Харрельсон