Знаменитые мужчины до того, как стали лысыми (13 фото)
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Знаменитые мужчины до того, как стали лысыми (13 фото)

Джейсон СтейтемСегодня многие известные мужчины могут похвастать блестящей и брутальной лысиной, которая уже стала их фирменной "фишкой". Однако, природа не сразу решила лишить их волос. Давайте поглядим на молодых знаменитостей, которые еще не облысели.

Джейсон Стейтем


Билли Зейн

Билли Зейн
Бен Кингсли

Бен Кингсли
Кристофер Мелони

Кристофер Мелони
Дейв Батиста

Дейв Батиста
Андре Агасси

Андре Агасси
Майк Тайсон

Майк Тайсон
Майкл Китон

Майкл Китон
Джон Траволта

Джон Траволта
Стив Харви

Стив Харви
Джо Роган

Джо Роган
Терри О’Куинн

Терри О’Куинн
Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон
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По материалам: триникси

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Знаменитые мужчины до того, как стали лысыми (13 фото)
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