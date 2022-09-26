Звезду «Мира Юрского периода 3» заставили похудеть ради роли

Вадим Карасев

Звезду «Мира Юрского периода 3» Брайс Даллас Ховард попросили похудеть ради роли

Американская актриса Брайс Даллас Ховард рассказала, что режиссер фантастического боевика «Мир Юрского периода 3: Господство» Колин Треворроу заставил ее похудеть для роли Клэр Диринг. Ее слова передает Metro.

Отвечая на вопрос о том, как в картине представлены женщины, артистка заявила: «Как бы это сказать... Меня попросили не показывать свое естественное тело в кино».

По словам Ховард, режиссер объяснил свое требование тем, что в фильме актрисе нужно исполнять множество трюков, с которыми ей было бы сложно справиться в плохой физической форме. Однако артистка призналась, что ей понравился процесс похудения, который включал в себя соблюдение диеты и занятия спортом. «На самом деле я в восторге от того, какой путь я проделала, и как на это реагировало мое тело. Оно [тело] было на пределе своих сил — думаю, это еще одно доказательство наших возможностей», — отметила кинозвезда.

«Мир Юрского периода 3» — шестой фильм франшизы «Парк юрского периода». Сиквел рассказывает о вырвавшихся на свободу динозаврах, с которыми придется сосуществовать людям. В фильме снялись актеры Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Сэм Нил и другие. Премьера боевика состоялась 23 мая 2022 года, кассовые сборы составили свыше 1 миллиарда долларов по всему миру.

Ранее сообщалось, что «Топ Ган: Мэверик» попал в топ-5 самых кассовых фильмов в США.