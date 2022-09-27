15 фотографий предметов и живых существ, которые прилетели на нашу планету из мира гигантов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 15 фотографий предметов и живых существ, которые прилетели на нашу планету из мира гигантов

15 фотографий предметов и живых существ, которые прилетели на нашу планету из мира гигантов

15 фотографий предметов и живых существ, которые прилетели на нашу планету из мира гигантов

У каждого есть свои особенности, способные не на шутку удивить кого угодно. Например, к ним относится размер вещи или живого существа. Увидев огромные лапищи милого котёнка или гигантского богомола на прогулке, мы разом оказываемся в ступоре. Ведь такие неожиданные сюрпризы сиюминутно ломают все наши представления о привычных размерах этих предметов или существ. Сегодня мы подготовили для вас несколько таких примеров.

Баскетболист Яо Мин и его высоченный рост 2,3 метра

Волчонку исполнилось 2 годика

Самый пушистый кролик в мире

Ангарский кролик считается одним из самых пушистых представителей среди всех своих сородичей. Но, несмотря на свой внешний вид, они всё равно ведут достаточно активный образ жизни.

У меня не лапки, а лапищи

Немного был шокирован размером этого венчика

Интересно, что в этом гигантском кошельке спрятано?

Мужчина может держать бутылку обычного размера между большим и безымянным пальцами

Гриб-гигант

Собака, которой всегда всё видно

Новорождённый младенец размером с двухгодовалого ребёнка

Размер бутылки водки, которую жена не разрешила мне купить

Никто без кусочка пиццы точно не уйдёт с этой вечеринки

Самый огромный слизень, которого я когда-либо видел

Огромное авокадо

А здесь люди сорвали куш в продуктовой лотерее и решили рассказать об этом остальным.

Богомолище

А вот пост, в котором собраны крохотные вещицы и создания, способные умилить своим размерчиком.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Меган Фокс появилась на публике с декольте и снова спровоцировала слухи об увеличении груди
Меган Фокс появилась на публике с декольте и снова спровоцировала
Игрушки, которые понравятся и взрослым, и детям
Игрушки, которые понравятся и взрослым, и детям
Windows 11 перестала обновляться на компьютерах россиян
Windows 11 перестала обновляться на компьютерах россиян
Из AppStore исчезло популярное российское приложение
Из AppStore исчезло популярное российское приложение
В Кремле перенаправили вопрос о числе уехавших из России
В Кремле перенаправили вопрос о числе уехавших из России
Ивар Калныньш: «Познакомился с Хаматовой. Посмотрел ее спектакль, после которого все молча ушли»
Ивар Калныньш: «Познакомился с Хаматовой. Посмотрел ее спектакль,
МИД Болгарии призвал воздержаться от поездок в Россию
МИД Болгарии призвал воздержаться от поездок в Россию
Бывший муж Эвелины Бледанс о диагнозе сына: «Я никуда не исчез, но понял, что это проигрыш»
Бывший муж Эвелины Бледанс о диагнозе сына: «Я никуда не исчез, но
Playstation 5 получит не только эксклюзивный контент в Call of Duty: Modern Warfare II, но и бандл с игрой
Playstation 5 получит не только эксклюзивный контент в Call of Duty:
Все тайное станет явным: чем опасна ложь для энергетики и кармы
Все тайное станет явным: чем опасна ложь для энергетики и кармы
МИД России призвал ООН к «более взвешенной» позиции по Украине
МИД России призвал ООН к «более взвешенной» позиции по Украине
Химики поняли, как увеличить срок годности лекарства от эпилепсии
Химики поняли, как увеличить срок годности лекарства от эпилепсии

Топ на сегодня

Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства Сноудену
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства
Названо количество уехавших из России IT-специалистов
Названо количество уехавших из России IT-специалистов
Конь по имени Стивен перепугал свою хозяйку
Конь по имени Стивен перепугал свою хозяйку
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от

Еще по теме

17 фотографий предметов, животных и людей, рядом с которыми всё остальное кажется ничтожно маленьким
Художник показал, как могут выглядеть внутренности покемонов
Настоящего летающего дракона сняли на видео в Китае
Наступил новый период вымирания животного мира - Ученые