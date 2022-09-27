15 фотографий предметов и живых существ, которые прилетели на нашу планету из мира гигантов
У каждого есть свои особенности, способные не на шутку удивить кого угодно. Например, к ним относится размер вещи или живого существа. Увидев огромные лапищи милого котёнка или гигантского богомола на прогулке, мы разом оказываемся в ступоре. Ведь такие неожиданные сюрпризы сиюминутно ломают все наши представления о привычных размерах этих предметов или существ. Сегодня мы подготовили для вас несколько таких примеров.
Баскетболист Яо Мин и его высоченный рост 2,3 метра
Волчонку исполнилось 2 годика
Самый пушистый кролик в мире
Ангарский кролик считается одним из самых пушистых представителей среди всех своих сородичей. Но, несмотря на свой внешний вид, они всё равно ведут достаточно активный образ жизни.
У меня не лапки, а лапищи
Немного был шокирован размером этого венчика
Интересно, что в этом гигантском кошельке спрятано?
Мужчина может держать бутылку обычного размера между большим и безымянным пальцами
Гриб-гигант
Собака, которой всегда всё видно
Новорождённый младенец размером с двухгодовалого ребёнка
Размер бутылки водки, которую жена не разрешила мне купить
Никто без кусочка пиццы точно не уйдёт с этой вечеринки
Самый огромный слизень, которого я когда-либо видел
Огромное авокадо
А здесь люди сорвали куш в продуктовой лотерее и решили рассказать об этом остальным.
Богомолище
А вот пост, в котором собраны крохотные вещицы и создания, способные умилить своим размерчиком.