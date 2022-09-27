15 фотографий предметов и живых существ, которые прилетели на нашу планету из мира гигантов

У каждого есть свои особенности, способные не на шутку удивить кого угодно. Например, к ним относится размер вещи или живого существа. Увидев огромные лапищи милого котёнка или гигантского богомола на прогулке, мы разом оказываемся в ступоре. Ведь такие неожиданные сюрпризы сиюминутно ломают все наши представления о привычных размерах этих предметов или существ. Сегодня мы подготовили для вас несколько таких примеров.

Баскетболист Яо Мин и его высоченный рост 2,3 метра

Волчонку исполнилось 2 годика

Самый пушистый кролик в мире

Ангарский кролик считается одним из самых пушистых представителей среди всех своих сородичей. Но, несмотря на свой внешний вид, они всё равно ведут достаточно активный образ жизни.

У меня не лапки, а лапищи

Немного был шокирован размером этого венчика

Интересно, что в этом гигантском кошельке спрятано?

Мужчина может держать бутылку обычного размера между большим и безымянным пальцами

Гриб-гигант

Собака, которой всегда всё видно

Новорождённый младенец размером с двухгодовалого ребёнка

Размер бутылки водки, которую жена не разрешила мне купить

Никто без кусочка пиццы точно не уйдёт с этой вечеринки

Самый огромный слизень, которого я когда-либо видел

Огромное авокадо

А здесь люди сорвали куш в продуктовой лотерее и решили рассказать об этом остальным.

Богомолище

А вот пост, в котором собраны крохотные вещицы и создания, способные умилить своим размерчиком.