15 работ тату-мастеров, которые перекрыли старые рисунки, подарив им шанс на новую жизнь
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15 работ тату-мастеров, которые перекрыли старые рисунки, подарив им шанс на новую жизнь

15 работ тату-мастеров, которые перекрыли старые рисунки, подарив им шанс на новую жизнь

Многие вещи имеют шанс обрести вторую жизнь. В том числе татуировки, которые вроде как «навсегда». Но любой рисунок на теле со временем может надоесть или потерять актуальность. Это касается даже хороших работ, а уж плохих — тем более. Хорошо, что всегда найдутся мастера, которые помогут перекрыть тату. Мы собрали для вас несколько примеров.

Разные версии одной идеи

Немного космоса

Во что может превратиться одна линия

Цветочное перекрытие

Я твоя мышка, я тебя съем

Преображение лисы

Перекрытие имени

Да, такая судьба часто постигает тату с именами и датами. Есть что-то грустное и ироничное в том, что вещи, которые когда-то были так важны, что их хотелось запечатлеть на теле, рано или поздно хочется убрать с глаз долой.

В цвете

Бабочка

Прекрасные розы

Девушка как будто побывала в салоне красоты

Правильно подобранный макияж способен преобразить не только девушку с татуировки, но и настоящую. Об этом у нас есть пост.

Перекрытие татуировки портретом котёнка

Абстрактный портрет

Бабочка и розы

Кит и космос

А здесь вы можете найти случаи, когда татуировки сами стали частью реальности или идеально с чем-то совпали.

# Интересное
По материалам: twizz

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