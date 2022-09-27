17 комиксов художницы, которая честно и с юмором рассказывает о радостях и трудностях материнской жизни

Дети — это не только мамины радости и что-то про счастье материнства. Вырастить нового человека — большая ответственность и огромный труд. Мамы — те самые супергерои, которые не носят плащи, многорукие индийские божества, способные одновременно контролировать всё и сразу. Самое главное — подходить ко всему с юмором, как это делает художница Дарья. Её комиксы честно расскажут вам о буднях матерей.

Щедрые подарки

Всегда нужно быть начеку

Ночное кормление

Когда кормишь ребёнка в ночь, целая жизнь происходит в тишине. Беззвучные разговоры, беззвучный чих, беззвучный смех, беззвучные ссоры, беззвучные примирения. Беззвучный мат на кота, громко скребущего в лотке.

Когда ребёнок сидит на коленях, а мама всё равно понимает, что у него на лице

То чувство, когда перечитываешь сказки во взрослом возрасте

Коварство микроволновки

Особенно бесит, когда идеально погрела запеканочку, ребёнок смотрит на тебя доверчиво, спрашивает «горячее?» а ты «нет, не горячее, тёплое, кушай, не бойся», а там одна сволочная изюминка раскочегарилась до состояния земного ядра…

И как это работает?

Комикс про внезапную любовь к пупку

История о тщетности успеха

Глубока и всеобъемлюща философия соломинки, застрявшей в самокате😅 Ибо за что боролся, на то и напоролся.

Впрочем ребёнок ПОЧЕМУ-ТО не внял моему предложению сделать глубокие выводы, а продолжил вопить как оглашенный.

Соломинка всё ещё в самокате, а он всё ещё пытается всё везде пихать.

Для всех, у кого дети орут… Иногда они просто орут. И ты ничего не в силах сделать

Совместный сон

Когда ребёнок отрицает очевидное, но «пчелиное жало» выдаёт

Когда думаешь, что умеешь мыть полы, но ребёнок может тебя разубедить

Мамина йога для сна

И укусит за бочок

Почему в одну сторону шапка ползёт без головы, а в другую — с головой?

А здесь вы найдёте честные и смешные комиксы о проблемах девушек.