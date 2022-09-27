17 первых логотипов всемирно известных брендов, изначальный дизайн которых не на шутку вас удивит
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17 первых логотипов всемирно известных брендов, изначальный дизайн которых не на шутку вас удивит

17 первых логотипов всемирно известных брендов, изначальный дизайн которых не на шутку вас удивит

Компании, выпускающие брендовые вещи, технику и продукты, ежегодно тратят миллионы долларов на поддержание своего имиджа и рекламную деятельность. Не меньше внимания уделяется и логотипу. Одно-единственное изображение должно точно и лаконично отражать цели организации, её ценности и лучшие качества выпускаемой продукции. Совместить эти все характеристики в одной картинке — непростая задача. Однако дизайнеры, работающие в известных компаниях, успешно справлялись с ней в прошлом и продолжают делать это сегодня. Наверняка вам будет любопытно взглянуть на первые версии логотипов знакомых всем брендов. Некоторые изменились настолько кардинально, что их почти не узнать, другие же поменяли только цвета и мелкие детали.

Логотип «Apple» в 1976 и 2022

Apple

Первая эмблема «Apple» совсем не была похожа на известный всему миру логотип. Изображение представляло собой настоящее произведение искусства, в которое было заложено множество смыслов. Со временем владельцы компании поняли, что для продажи такой логотип не годится. Через некоторое время на свет появилось цветное яблоко с надкусом, а уже значительно позже логотип приобрёл более простой и скромный дизайн.

Логотип «Birger King» в 1957 и 2022

Burger King

Логотип «Nestle» в 1868 и 2022

Nestle

Анри Нестле — основатель всемирно известной компании, занимающейся выпуском продуктов питания, решил использовать в качестве логотипа фамильный герб. На нём изображено гнездо с птицами. Любопытно, но на швейцарском диалекте немецкого языка слово «нестле» означает «маленькое гнездо».

Логотип «Canon» в 1934 и 2022

Canon

Логотип бренда «Puma» в 1948 и 2022

Puma SE

Логотип «Mozilla Firefox» в 2002 и 2022

 Mozilla Corporation

Логотип «Lay’s» в 1932 и 2022

Frito-Lay

Логотип «Nokia» в 1871 и 2022

Nokia

Логотип «Starbucks» в 1971 и 2022

Starbucks Corporation

История логотипа бренда «Starbucks» невероятна интересна. Она началась в 1971 году. Тогда несколько товарищей решили открыть магазин кофе в зёрнах в одном из торговых центров Вашингтона. Назвать свой магазин друзья решили в честь героя американского романа «Моби Дик» Старбека, который был помощником на корабле. Совладельцы решили и в дальнейшем придерживаться морской тематики. Именно поэтому для логотипа была выбрана русалка Сирена. В качестве первоначального рисунка использовалась гравюра из книги 16 века.

Логотип «Fanta» в 1940 и 2022

The Coca-Cola Company

Логотип «Audi» в 1910 и 2022

Volkswagen Group

Логотип бренда «Ford» в 1903 и 2022

Ford Motor Company

Логотип «McDonald’s» в 1940 и 2022

MCD

Первый фирменный знак представлял собой черную надпись «McDonald’s Famous Barbecue» на белом фоне. Такой дизайн просуществовал всего 8 лет, после чего компания приняла решение изменить его. Только к 1961 году логотип начал принимать узнаваемый вид и обзавёлся буквой «М» в виде арки.

Логотип «Pringles» в 1967 и 2022

Kellogg’s

Логотип «Чупа Чупс» в 1958 и 2022

Perfetti Van Melle

Логотип компании «Sony» в 1955 и 2022

Sony Corporation

Логотип бренда «Lacoste» в 1933 и 2022

Lacoste

Какие версии логотипов вам понравились — первоначальные или современные?

# Интересное
По материалам: twizz

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