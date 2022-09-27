Алина Кабаева вдохновила юных спортсменок
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алина Кабаева вдохновила юных спортсменок

Алина Кабаева вдохновила юных спортсменок
39-летняя гимнастка Алина Кабаева появилась на соревнованиях по художественной гимнастике.   Прославленная гимнастка посетила турнир «Ассоциации спортивных клубов России» в Подмосковье. Олимпийская чемпионка обратилась к юным участницам соревнований. «Вы делаете первый шаг в большой спорт, уже участвуете на всероссийских соревнованиях. Конечно, путь к победе — непростой, поэтому вам всем хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, преодолевать себя, и если у вас будут поражения, не расстраивайтесь! Это еще один шаг к победе», — заверила Кабаева. Организатор мероприятия, десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова сообщила, что в нынешнем году состязания впервые проходят по усложненным правилам, по которым в свое время соревновались наши олимпийские чемпионки, в том числе и сама Алина.
Масштаб турнира впечатляет – на него собрались около 800 девочек из 26 регионов России. У них появилась уникальная возможность отобраться на чемпионат России, сообщает «Пятый канал».  Двукратная абсолютная чемпионка мира сумела по-настоящему вдохновить своих юных поклонниц. «Мне нравится Алина Кабаева! Я отрабатываю ее элементы, я смотрю ее соревнования, Олимпийские игры смотрела. Меня так вдохновило, что я решила попробовать тоже, как Кабаева», - рассказала Дарья Серебрякова. Победители помимо медалей получили денежные сертификаты от фонда Алины Кабаевой. «У нас сейчас непростая ситуация в спорте. Нашу сборную команду по художественной гимнастике не пустили на чемпионат мира. Но при этом у нас внутри страны очень большая конкуренция. Регионы не перестают работать. Поэтому я пришла их поддержать, сказать, что победа будет за нами», — добавила гимнастка.  
# Шоу-бизнес Кабаева Алина
По материалам: z-aya

Последние новости

Расписание магнитных бурь в октябре 2022 года
Расписание магнитных бурь в октябре 2022 года
Microsoft официально представила новый геймпад — Mineral Camo Special Edition Controller
Microsoft официально представила новый геймпад — Mineral Camo Special
Ксения Собчак едко подколола Сергея Шнурова, сбежавшего из России
Ксения Собчак едко подколола Сергея Шнурова, сбежавшего из России
Алина Кабаева вдохновила юных спортсменок
Алина Кабаева вдохновила юных спортсменок
Валерии предложили поехать на фронт
Валерии предложили поехать на фронт
Алла Пугачева пила, как тварь и ела в три горла, заявила психолог
Алла Пугачева пила, как тварь и ела в три горла, заявила психолог
Лера Кудрявцева слегла из-за нервов
Лера Кудрявцева слегла из-за нервов
«Жена разбилась на глазах мужа»: покоряющая Гималаи Виктория Боня о трагедии в горах
«Жена разбилась на глазах мужа»: покоряющая Гималаи Виктория Боня о
Стало известно о готовности Европы пережить зиму без российского газа
Стало известно о готовности Европы пережить зиму без российского газа
Душераздирающее видео
Душераздирающее видео
Кредит под залог дома или земельного участка
Кредит под залог дома или земельного участка
Умер певец Борис Моисеев
Умер певец Борис Моисеев

Топ на сегодня

Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства Сноудену
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и поздравления в стихах
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после референдумов
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после

Еще по теме

Алина Кабаева блеснула в золотом платье на вечеринке после окончания турнира по гимнастике
Алина Кабаева в золотистом платье блеснула на открытии Центра гимнастики
Алина Кабаева посетила Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи
Алина Кабаева поразила поклонников новым нарядом