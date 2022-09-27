Алина Кабаева вдохновила юных спортсменок

39-летняя гимнастка Алина Кабаева появилась на соревнованиях по художественной гимнастике. Прославленная гимнастка посетила турнир «Ассоциации спортивных клубов России» в Подмосковье. Олимпийская чемпионка обратилась к юным участницам соревнований. «Вы делаете первый шаг в большой спорт, уже участвуете на всероссийских соревнованиях. Конечно, путь к победе — непростой, поэтому вам всем хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, преодолевать себя, и если у вас будут поражения, не расстраивайтесь! Это еще один шаг к победе», — заверила Кабаева. Организатор мероприятия, десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова сообщила, что в нынешнем году состязания впервые проходят по усложненным правилам, по которым в свое время соревновались наши олимпийские чемпионки, в том числе и сама Алина.Масштаб турнира впечатляет – на него собрались около 800 девочек из 26 регионов России. У них появилась уникальная возможность отобраться на чемпионат России, сообщает «Пятый канал». Двукратная абсолютная чемпионка мира сумела по-настоящему вдохновить своих юных поклонниц. «Мне нравится Алина Кабаева! Я отрабатываю ее элементы, я смотрю ее соревнования, Олимпийские игры смотрела. Меня так вдохновило, что я решила попробовать тоже, как Кабаева», - рассказала Дарья Серебрякова. Победители помимо медалей получили денежные сертификаты от фонда Алины Кабаевой. «У нас сейчас непростая ситуация в спорте. Нашу сборную команду по художественной гимнастике не пустили на чемпионат мира. Но при этом у нас внутри страны очень большая конкуренция. Регионы не перестают работать. Поэтому я пришла их поддержать, сказать, что победа будет за нами», — добавила гимнастка.