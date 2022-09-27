Американская художница рисует диснеевских героинь плюс-сайз, показывая, что красота бывает разной
Диснеевские принцессы неоднократно становились участницами различных творческих экспериментов. Художники и иллюстраторы изображали их и в качестве героинь фильмов ужасов, в роли злодеек, а также в виде реальных девушек. Можно предположить, что принцессы примерили на себе сотню всевозможных образов, если не больше. Однако творческому миру ещё есть, чем нас удивить.
Художница с ником Neoqlassicalart превратила сказочных красавиц в обладательниц размера «плюс». Своим творчеством девушка поднимает важность видимости полных людей в обществе и культуре. Благодаря её рисункам, люди, имеющие пышные формы, имеют возможность почувствовать себя такими же прекрасными и красивыми принцессами, пусть их фигура и не соответствует надуманным стандартам.
Предлагаем вам посмотреть серию иллюстраций и оценить их, поделившись своими комментариями.
Индейская принцесса Покахонтас
Ариэль из мультфильма «Русалочка»
Художница говорит, что каждый раз, когда кто-то оскорбляет её полных принцесс, у неё возникает желание нарисовать их ещё более пышными.
Ариэль и Урсула поменялись фигурами
Эльза из мультфильма «Холодное сердце»
Мерида из мультфильма «Храбрая сердцем»
Джейн из мультфильма «Тарзан»
Очаровательная Белоснежка
Белоснежка с принцем
Жасмин и Аладдин
Золушка
Принцесса Рапунцель
Один из главных посылов работ художницы звучит следующим образом: «То, что вы можете предложить этому миру, не имеет никакого отношения к размерам вашего тела». ⠀
Мегара и Мулан
Алиса из мультфильма «Алиса в стране чудес»
Эсмеральда из мультфильма «Горбун из Нотр-Дама»
Здесь вы можете посмотреть, как художница превратила диснеевских принцесс с утончёнными фигурами в девушек с более реалистичными формами.