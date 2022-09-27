Американская художница рисует диснеевских героинь плюс-сайз, показывая, что красота бывает разной
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Американская художница рисует диснеевских героинь плюс-сайз, показывая, что красота бывает разной

Американская художница рисует диснеевских героинь плюс-сайз, показывая, что красота бывает разной

Диснеевские принцессы неоднократно становились участницами различных творческих экспериментов. Художники и иллюстраторы изображали их и в качестве героинь фильмов ужасов, в роли злодеек, а также в виде реальных девушек. Можно предположить, что принцессы примерили на себе сотню всевозможных образов, если не больше. Однако творческому миру ещё есть, чем нас удивить.

Художница с ником Neoqlassicalart превратила сказочных красавиц в обладательниц размера «плюс». Своим творчеством девушка поднимает важность видимости полных людей в обществе и культуре. Благодаря её рисункам, люди, имеющие пышные формы, имеют возможность почувствовать себя такими же прекрасными и красивыми принцессами, пусть их фигура и не соответствует надуманным стандартам.

Предлагаем вам посмотреть серию иллюстраций и оценить их, поделившись своими комментариями.

Индейская принцесса Покахонтас

Ариэль из мультфильма «Русалочка»

Художница говорит, что каждый раз, когда кто-то оскорбляет её полных принцесс, у неё возникает желание нарисовать их ещё более пышными.

Ариэль и Урсула поменялись фигурами

Эльза из мультфильма «Холодное сердце»

Мерида из мультфильма «Храбрая сердцем»

Джейн из мультфильма «Тарзан»

Очаровательная Белоснежка

Белоснежка с принцем

Жасмин и Аладдин

Золушка

Принцесса Рапунцель

Один из главных посылов работ художницы звучит следующим образом: «То, что вы можете предложить этому миру, не имеет никакого отношения к размерам вашего тела». ⠀

Мегара и Мулан

Алиса из мультфильма «Алиса в стране чудес»

Эсмеральда из мультфильма «Горбун из Нотр-Дама»

Здесь вы можете посмотреть, как художница превратила диснеевских принцесс с утончёнными фигурами в девушек с более реалистичными формами.

# Интересное
По материалам: twizz

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