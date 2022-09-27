Андрей Малахов появился на вечеринке с женой, которую не узнали поклонники

Телеведущий Андрей Малахов решил отпраздновать с друзьями премьеру своего нового шоу. Андрей Малахов вернулся к активному участию в светской жизни столицы. Еще весной источники писали о том, что он может завершить свою карьеру из-за тяжелой болезни. Писали, что из-за серьезных проблем со здоровьем он располнел и начал лысеть. Ведущий, стоит отметить, ни разу не опроверг слухи о тяжелом недуге, что косвенно подтвердило правдивость тревожных новостей в СМИ. Однако уже в конце лета Малахов сменил имидж, отказавшись от парика, и начал снова часто появляться на публике. На прошлой неделе ведущий совершил редкий выход в свет со своим сыном Александром, которому совсем скоро исполнится пять лет. Андрей привел ребенка на спектакль в Театр Наций. В Сети так и не появилось ни одного совместного фото юного театрала с его отцом. Зато в минувшие выходные в СМИ попал редкий кадр, на котором Малахов позирует со своей женой.Наталья Шкулева появилась с мужем на частной вечеринке друзей. Снимок опубликовал приятель Малахова, муж ювелирного дизайнера Яны Расковаловой. Многие обратили внимание на то, что жена Малахова сильно изменилась внешне. Она сильно похудела и, как пишут источники, стала неузнаваемой. «Шкулева явно сбросила несколько кило, однако выглядеть стала старше своих лет. Многие предполагают, что даму измотала болезнь прославленного супруга, которую он якобы скрывает от публики», — пишет ЭГ. Между прочим, как раз сегодня в эфир выходит первый выпуск нового шоу «Малахов». Весной Первый канал закрыл шоу «Прямой эфир» и выделил эфирное время на новый проект ведущего. Правда, премьеру пришлось несколько раз откладывать. Уже известно, что главной темой первого эфира станет обсуждение работы военкоров.