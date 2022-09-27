Вадим Карасев

Андрей Малахов прокомментировал слухи о проблемах в браке с Натальей Шкулевой, которые появились на днях в телеграме. Обсуждать личную жизнь телеведущего стали после того, как после долгого перерыва он вернулся в эфир телеканала "Россия 1" с новой программой и новым имиджем. В анонимном телеграм-канале "Героиня Татлера" поспешили прокомментировать эту новость и предположили, что это не единственные серьезные перемены в жизни телеведущего:

У Героини появилось ощущение, что у Андрея Малахова позади не только черная полоса, но и брак с Натальей Шкулевой. Последние две недели Героиня встречала Андрея тут и там, с кем угодно, но не с супругой. Они всегда жили каждый своей жизнью, но сейчас как будто совсем дружить перестали.

Малахов тут же ответил на слухи:

Дорогая Героиня (или, как говорят, у вас там профсоюз авторов)! Не переживайте! Это вы просто с нами на прошлой неделе в Читу не ездили,

— написал он в своем телеграм-канале, прикрепив серию фото с женой.





Наталья Шкулева и Андрей Малахов. Фото из телеграм-канала "Малахов"

Андрей Малахов и медиаменеджер Наталья Шкулева вместе уже больше десяти лет. Они познакомились в 2009-м, а через два года сыграли свадьбу в Париже. В 2017 году у них родился сын Александр. На протяжении всех этих лет о паре постоянно ходят различные слухи: что они не живут вместе, что брак фиктивный или гостевой, что они разводятся. Супруги это опровергают:

За все это время мы, может быть, раза четыре поругались часа на два. Это не значит, что у нас не было взаимных претензий. Здесь уже все зависит от уровня воспитания и образования. Легче проговорить потом, чем устраивать что-то здесь и сейчас,

— рассказывал телеведущий в интервью Ирине Безруковой для YouTube-шоу "Начало".

Елизавета Константинова