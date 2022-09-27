Андрей Малахов прокомментировал слухи о проблемах в браке с Натальей Шкулевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Андрей Малахов прокомментировал слухи о проблемах в браке с Натальей Шкулевой

Андрей Малахов прокомментировал слухи о проблемах в браке с Натальей Шкулевой

Андрей Малахов прокомментировал слухи о проблемах в браке с Натальей Шкулевой, которые появились на днях в телеграме. Обсуждать личную жизнь телеведущего стали после того, как после долгого перерыва он вернулся в эфир телеканала "Россия 1" с новой программой и новым имиджем. В анонимном телеграм-канале "Героиня Татлера" поспешили прокомментировать эту новость и предположили, что это не единственные серьезные перемены в жизни телеведущего:

У Героини появилось ощущение, что у Андрея Малахова позади не только черная полоса, но и брак с Натальей Шкулевой. Последние две недели Героиня встречала Андрея тут и там, с кем угодно, но не с супругой. Они всегда жили каждый своей жизнью, но сейчас как будто совсем дружить перестали.

Малахов тут же ответил на слухи:

Дорогая Героиня (или, как говорят, у вас там профсоюз авторов)! Не переживайте! Это вы просто с нами на прошлой неделе в Читу не ездили,

— написал он в своем телеграм-канале, прикрепив серию фото с женой.


Наталья Шкулева и Андрей Малахов. Фото из телеграм-канала "Малахов"

Андрей Малахов и медиаменеджер Наталья Шкулева вместе уже больше десяти лет. Они познакомились в 2009-м, а через два года сыграли свадьбу в Париже. В 2017 году у них родился сын Александр. На протяжении всех этих лет о паре постоянно ходят различные слухи: что они не живут вместе, что брак фиктивный или гостевой, что они разводятся. Супруги это опровергают:

За все это время мы, может быть, раза четыре поругались часа на два. Это не значит, что у нас не было взаимных претензий. Здесь уже все зависит от уровня воспитания и образования. Легче проговорить потом, чем устраивать что-то здесь и сейчас,

— рассказывал телеведущий в интервью Ирине Безруковой для YouTube-шоу "Начало".


Елизавета Константинова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Стало известно о состоянии Бориса Моисеева перед смертью
Стало известно о состоянии Бориса Моисеева перед смертью
"Вызывают посттравматический отек": хирург раскрыл, из-за чего опухла Джанабаева
"Вызывают посттравматический отек": хирург раскрыл, из-за
Брат Бориса Моисеева еще утром узнал о смерти певца. Кому выгодно было скрывать?
Брат Бориса Моисеева еще утром узнал о смерти певца. Кому выгодно
Meta обвинила Россию в распространении дезинформации
Meta обвинила Россию в распространении дезинформации
Возможность устранения последствий от утечек на «Северных потоках» оценили
Возможность устранения последствий от утечек на «Северных потоках»
От каких вещей в доме нужно избавиться, чтобы сохранить энергию и жить счастливо
От каких вещей в доме нужно избавиться, чтобы сохранить энергию и
Авторы Nioh сообщили, что «не имеют возможности» выпустить игру на Xbox
Авторы Nioh сообщили, что «не имеют возможности» выпустить игру на
В Совфеде высказались о российско-японских отношениях после инцидента с консулом
В Совфеде высказались о российско-японских отношениях после инцидента
Расписание магнитных бурь в октябре 2022 года
Расписание магнитных бурь в октябре 2022 года
Microsoft официально представила новый геймпад — Mineral Camo Special Edition Controller
Microsoft официально представила новый геймпад — Mineral Camo Special
Ксения Собчак едко подколола Сергея Шнурова, сбежавшего из России
Ксения Собчак едко подколола Сергея Шнурова, сбежавшего из России
Алина Кабаева вдохновила юных спортсменок
Алина Кабаева вдохновила юных спортсменок

Топ на сегодня

Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после референдумов
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и поздравления в стихах
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и
Роботы, искусственный интеллект и блокчейн: будущее наступило на конференции в Казани
Роботы, искусственный интеллект и блокчейн: будущее наступило на

Еще по теме

Андрей Малахов рассказал о новорожденном сыне
Андрей Малахов рассказал о своей эмиграции
Будни новоиспеченного отца: Андрей Малахов перешел на "новый режим" после рождения сына
Андрей Малахов показал, как изменился за 20 лет