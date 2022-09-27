Анфиса Чехова с трудом вернула себе сына из Грузии

Актриса и ведущая Анфиса Чехова заявила, что это была просто жесть. Артистка поделилась с подписчиками своего блога в социальных сетях информацией, которая ее серьезно напугала. Она рассказала, что ее бывшему мужу Гураму Баблишвили и их общему сыну Соломону оказалось не так просто выбраться из Грузии. Мальчик гостил у папы на родине, а когда они собрались обратно, пришлось помучиться с дорогой. «Вчера Соломон с папой добирались из Грузии в Москву через Владикавказ… Это была жесть!», — эмоционально прокомментировала случившееся Чехова. Напомним, что отношения Баблишвили и Чеховой начали развиваться в 2009 году, на тот момент они играли в одном спектакле. В 2012 году у пары родился сын Соломон, а в 2015 году актеры решили расписаться. Но официальный союз не спас пару от расставания — в 2017 году Анфиса и Гурам развелись.Тогда многие гадали, что же стало причиной их расставания? Как позже рассказала Анфиса, дело в том, что за годы совместной жизни их отношение друг к другу претерпели сильные изменения. Влюбленность стала меньше, к тому же супруги выяснили, что они довольно разные люди, с разными системами ценностей. «Вот мы вместе вдвоем, но есть разногласия в видении нашего будущего. Востребована в этом браке я была не на 100%. То есть я была, да, женой, которая готовит, встречает, дарит тепло и ласку, но я была другого масштаба личностью. А Гураму эта личность не очень нравилась, ему другая нужна была женщина», — признавалась Анфиса Чехова. Сейчас они поддерживают отношения ради сына. Кроме того, телеведущая хорошо относится к новой семье Баблишвили.