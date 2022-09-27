Авторы Nioh сообщили, что «не имеют возможности» выпустить игру на Xbox

Вадим Карасев





Игра Wo Long: Fallen Dynasty создается командой, которая занималась ранее проектами серии Nioh. Портал VGC взял интервью у игрового директора Фумихико Ясуда и продюсера Масааки Ямагива, которые рассказали некоторые детали про разработку Wo Long: Fallen Dynasty, а также о серии Nioh.

Авторы Wo Long: Fallen Dynasty отметили, что им нравится идея запуска игры в подписке Game Pass, поскольку много человек сразу смогут опробовать ее. При этом, они отдельно сообщили, что из-за Game Pass им не пришлось вносить какие-то изменения в игру.

Журналисты поинтересовались у создателей Wo Long: Fallen Dynasty: «есть ли шанс, что серия Nioh появится на Xbox в будущем». Но на данный момент разработчики не могут порадовать игроков, ожидающих Nioh на Xbox:

В настоящее время нет возможности выпустить Nioh на платформах Xbox, но мы надеемся, что поклонникам Xbox понравится Wo Long, и они с нетерпением ждут выхода этой игры. Пожалуй, это все, что мы можем сказать об этом на данный момент.

Напомним, релиз Wo Long: Fallen Dynasty состоится в 2023 году.