Бари Алибасов раскрыл позорную тайну Владимира Левкина
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Бари Алибасов раскрыл позорную тайну Владимира Левкина

Бари Алибасов раскрыл позорную тайну Владимира Левкина
Продюсер Бари Алибасов жестко высказался в адрес певца. Шоумен долгое время публично скандалил с Владимиром Левкиным. В итоге продюсер не выдержал и раскрыл тайну певца. Он признался, что в свое время взял артиста в коллектив только из-за эффектной внешности, несмотря на отсутствие таланта. По словам Алибасова, Левкин совсем не умел петь, а только открывал рот под фонограмму.
«Это бездарь, тупой и абсолютно непрофессиональный. Он вообще все девять лет выступлений в группе стоял у микрофона и только открывал рот», — процитировал Бари Каримовича Telegram-канал «Светские хроники». Напомним, недавно Алибасов пригрозил Левкину судом. Продюсеру «На-На» не понравилось, что на своем сольном концерте певец исполнил хиты популярного коллектива.  
# Шоу-бизнес Алибасов Бари
По материалам: z-aya

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