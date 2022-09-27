Бари Алибасов раскрыл позорную тайну Владимира Левкина

Продюсер Бари Алибасов жестко высказался в адрес певца. Шоумен долгое время публично скандалил с Владимиром Левкиным. В итоге продюсер не выдержал и раскрыл тайну певца. Он признался, что в свое время взял артиста в коллектив только из-за эффектной внешности, несмотря на отсутствие таланта. По словам Алибасова, Левкин совсем не умел петь, а только открывал рот под фонограмму.«Это бездарь, тупой и абсолютно непрофессиональный. Он вообще все девять лет выступлений в группе стоял у микрофона и только открывал рот», — процитировал Бари Каримовича Telegram-канал «Светские хроники». Напомним, недавно Алибасов пригрозил Левкину судом. Продюсеру «На-На» не понравилось, что на своем сольном концерте певец исполнил хиты популярного коллектива.