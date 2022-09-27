Беспилотникам хотят дать сутки на взлет

Использовать гражданские дроны сложно из-за бюрократических ограничений

Практически любой купленный в России беспилотник нужно ставить на учет или специальным образом регистрировать, а перед запуском — запрашивать у государства разрешение на полет, на что может уйти несколько дней. Слишком жесткие требования тормозят использование дронов, большинство из которых зарубежного производства. Когда над страной полетят отечественные дроны, обсуждали на круглом столе в Совете Федерации 27 сентября.

Разрешите здесь полетать

Российский рынок беспилотной авиации составляет два процента от мирового в денежном выражении и 0,3 процента — в количественном, рассказал замглавы Комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов. Доля беспилотников отечественного производства на внутреннем рынке, по его данным, — около 11 процентов.

Сферы применения дронов постоянно расширяются: их используют в сельском хозяйстве и строительстве, в картографии и геодезии, с их помощью перевозят грузы и доставляют почту. Выручает зарубежная техника, но чтобы летать на ней, нужно сначала поставить дрон на учет, а затем перед каждым полетом согласовывать маршрут и запрашивать разрешение на использование воздушного пространства в специальном центре. Причем, как сказал Константин Долгов, на это может уходить три-пять дней, а погодные условия в некоторых регионах зачастую диктуют необходимость вылета здесь и сейчас.

Сокращение срока получения разрешения на полет — одна из задач, над которой работают в Росавиации, рассказал представитель ведомства Сергей Мартыненко. В Томской области, где действует экспериментальный правовой режим для беспилотников, согласовать маршрут для доставки почты можно за одни сутки. Но и это, полагают в Совфеде, долго. Там считают, что нужно развивать систему предоставления планов полетов через Интернет.

Все дроны — на учет

С начала года россияне поставили на учет больше 26 тысяч беспилотников, а всего в системе по их учету содержится около 56 тысяч записей, рассказали в «Госкорпорации по организации воздушного движения». Больше семидесяти процентов владельцев — физлица.

С марта этого года регистрировать нужно практически все приобретаемые в стране дроны: правила распространили на гаджеты весом от 150 граммов до 30 килограммов. Если речь идет о более тяжелой технике, то на нее нужно и вовсе получать свидетельство и номер. Правила касаются даже тех, кто покупает беспилотник для собственного развлечения, свадебных операторов и любителей красивых пейзажей.

Оформлять разрешение на полет не потребуется, если гаджет находится в пределах прямой видимости в светлое время суток и парит на высоте до 150 метров. И, конечно, вне запретных зон и не во время проведения публичных мероприятий. Карты запретных зон можно найти в Интернете — в Москве, например, летать запрещено вообще везде в пределах МКАД.

В 2021 году выдано больше 93 тысяч разрешений на полеты, а за первое полугодие этого года — 44 тысячи, добавили «Госкорпорация по ОрВД». Чтобы безопасно запускать дроны, особенно тяжелые, сейчас необходимо резервировать для них воздушное пространство — это происходит по остаточному принципу, когда приоритет отдается пилотируемой авиации. В связи с этим в планах Росавиации — создать такой класс больших беспилотников, которые бы могли совершать полеты одновременно с самолетами. То есть их операторы смогут находиться на связи с диспетчерами пилотируемой авиации. Это расширит использование гражданских дронов.

Дрон — не авиация, оператор — не пилот

О том, что беспилотник — это скорее не продукт авиации, а радиоэлектронное изделие, сообщил глава корпорации «Геоскан» Алексей Семенов. Проблем с производством такой техники в нашей стране, даже несмотря на санкции, меньше, чем с созданием технологий. «Ведущие мировые производители потратили на это 15 лет — у нас этого времени нет, — констатировал эксперт. — Даже легкие беспилотники для качественной съемки местности у нас никто не разработал, во всяком случае, по такой цене, что предлагают зарубежные компании».

В Минпромторге разработали программу создания в России инжиниринговых центров, которые бы занялись опытно-конструкторскими работами в области дронов, рассказал замглавы ведомства Олег Бочаров. Всего планируется наладить серийный выпуск четырех типовых беспилотников, сертифицировать их и вывести на рынок. О сроках реализации проекта Бочаров не сообщил.

Есть проблемы и с подготовкой операторов. Лишь недавно Минтранс представил проект образовательной программы для подготовки специалистов по эксплуатации гражданских беспилотных авиасистем. В профессию готовы взять студентов или выпускников вузов и колледжей, а также тех, кто окончил одиннадцать классов школы. Учебная программа предусматривает теоретические и практические занятия в количестве 144 часов, если речь идет о технике весом до 30 килограммов. Получить корочку на легкий беспилотник весом не больше десяти килограммов можно и вовсе за 72 часа. Столько же потребуется для переподготовки с маленького на большой дрон.

Курсы для операторов существуют и сегодня, но их подготовку нужно поставить на государственные рельсы, прозвучало на круглом столе в Совфеде. В частности, в реестр профессий может быть введена новая квалификация «Внешний пилот».