Бориса Моисеева, лежащего на полу в своей квартире, обнаружил его директор
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Бориса Моисеева, лежащего на полу в своей квартире, обнаружил его директор

Бориса Моисеева, лежащего на полу в своей квартире, обнаружил его директор
Смерть певца Бориса Моисеева потрясла не только представителей шоу-бизнеса, но и его многочисленных поклонников. Сегодня 68-летний исполнитель хита «Голубая луна» скончался в своей московской квартире. Об этом сообщил его друг и арт-директор Сергей Горох, который обнаружил бездыханное тело артиста в апартаментах на Краснопролетарской улице. Горох, как обычно, пришел проведать товарища и коллегу, который в прошлом перенес два инсульта. Зайдя в квартиру, он увидел Бориса Михайловича, лежащим на полу. Горох, по его словам, тут же вызвал скорую, но приехавшие врачи лишь констатировали смерть легенды российского шоу-бизнеса. Причину смерти Моисеева еще предстоит установить.
Напомним, Борис Моисеев начинал карьеру как танцовщик и шоумен. Он работал с такими именитыми звездами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев и многими другими. В конце 80-х и 90-х артист и сам решил выйти на сцену. Первый же представленный им альбом «Дитя порока» стал культовым. Затем последовали такие хиты как «Щелкунчик», «Голубая Луна», «Чужой» и другие. В начале 2010-х у Бориса Михайловича случился инсульт. Восстанавливаться ему помогала Алла Пугачева, и после этого Моисеев даже вышел на сцену, выступал. Но силы покидали его, поэтому в 2015-м он окончательно прекратил концертную деятельность и стал заниматься здоровьем. Жил Моисеев один, периодически его навещал Сергей Горох, долгие годы работавший с Борисом Михайловичем. Музыкант признавался, что без его поддержки ему было бы крайне тяжело.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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