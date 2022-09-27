Брат Бориса Моисеева еще утром узнал о смерти певца. Кому выгодно было скрывать?
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Брат Бориса Моисеева еще утром узнал о смерти певца. Кому выгодно было скрывать?

Брат Бориса Моисеева еще утром узнал о смерти певца. Кому выгодно было скрывать?

Маркс Толкач много лет проживает в Канаде, поэтому не мог часто навещать звездного брата. Кроме того, по словам мужчины, установлению родственных связей активно мешал арт-директор Сергей Горох.


Маркс Толкач всегда с недоверием относился к Сергею Гороху, а минувшей весной и вовсе обвинил того в исчезновении артиста. Брат звезды уверял: арт-директор присваивает гонорары подопечного, который ослабел после перенесенного инсульта, и не дает ему общаться с близкими.

По словам Маркса, Горох не стал уведомлять его даже о смерти Моисеева. Трагическую новость родственнику сообщил журналист за несколько часов до того, как узнала общественность. «Он позвонил мне часов в десять утра по канадскому времени», — уточнил Толкач в беседе со «СтарХитом».

Напомним, что информацию об уходе Бориса Моисеева подтвердил Сергей Горох. Директор артиста нашел его бездыханное тело в квартире. При этом он называет другое время смерти. «Это произошло в два часа дня в его собственной квартире», — заявил Горох.

В последние годы исполнитель хита «Глухонемая любовь» вел затворнический образ жизни. Отказаться от сцены артисту пришлось из-за последствий инсульта. Моисеев с трудом говорил и передвигался. Соседка говорила, что певец находится под присмотром няни.

По словам Маркса, звезда перенес еще ряд инсультов, что усугубило его состояние. В беседе со «СтарХитом» мужчина признался: проститься с братом лично он не сможет.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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