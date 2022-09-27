Бухынбалтэ желает начать всё с начала с Барзиковым

Вадим Карасев

Вероятно, многие фанаты Дом-2 сильно удивятся, однако Кристина Бухынбалтэ начала прикладывать усилия, чтобы вернуть любовь и расположение Ивана Барзикова. Девушка решила организовать им свидание и попросить о еде одном шансе, чтобы начать всё с начала.Впрочем, далеко не все в шоке от происходящего, ведь скоро будет запущен новый Дом-2, лозунгом которого является построение семьи. Нет ничего удивительного в том, что Крис решила резко сменить стратегию. Несмотря на агрессивность и рукоприкладство, она всё равно цепляется именно за этого мужчину.В итоге последнее слово будет стоять за Иваном Барзиковым, но многим до сих пор не ясно, как именно они собираются начинать всё с начала. Интересно, они сделают упор на новый конфетно-букетный период или для начала попросят прощения за всё прошлые обиды, которые нанесли друг другу?Интересно, уступил ли и в этом раз Иван Барзиков и решится ли снова начать отношения с такой девушкой, как Крис?