Бухынбалтэ желает начать всё с начала с Барзиковым
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Бухынбалтэ желает начать всё с начала с Барзиковым

Бухынбалтэ желает начать всё с начала с Барзиковым
В последнее время на Поляне происходит нечто необычное. Кристина Бухынбалтэ решила организовать свидание Ивану Барзикову и попросила о новом шансе. Вероятно, многие фанаты Дом-2 сильно удивятся, однако Кристина Бухынбалтэ начала прикладывать усилия, чтобы вернуть любовь и расположение Ивана Барзикова. Девушка решила организовать им свидание и попросить о еде одном шансе, чтобы начать всё с начала.

Впрочем, далеко не все в шоке от происходящего, ведь скоро будет запущен новый Дом-2, лозунгом которого является построение семьи. Нет ничего удивительного в том, что Крис решила резко сменить стратегию. Несмотря на агрессивность и рукоприкладство, она всё равно цепляется именно за этого мужчину.

В итоге последнее слово будет стоять за Иваном Барзиковым, но многим до сих пор не ясно, как именно они собираются начинать всё с начала. Интересно, они сделают упор на новый конфетно-букетный период или для начала попросят прощения за всё прошлые обиды, которые нанесли друг другу?

Интересно, уступил ли и в этом раз Иван Барзиков и решится ли снова начать отношения с такой девушкой, как Крис?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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