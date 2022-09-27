Бывшая ведущая Первого канала Кокорекина о мобилизации 49-летнего мужа: «Пришли трое, долбили в дверь»
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Бывшая ведущая Первого канала Кокорекина о мобилизации 49-летнего мужа: «Пришли трое, долбили в дверь»

Бывшая ведущая Первого канала Кокорекина о мобилизации 49-летнего мужа: «Пришли трое, долбили в дверь»

Ежедневно появляются известия о том, что на службу призывают тех, кто не имеет опыта службы в армии. Маргарита Симоньян возмущена подобными действиями и старается помочь тем, кто пострадал от произвола. К ней обратилась и экс-ведущая «Новостей» на Первом канале.


Глава RT опубликовала письмо 49-летней коллеги. «Маргарита, привет! Это Ольга Кокорекина. Узнала, что ты занимаешься вопросами нарушений в ходе мобилизации. Я к тебе с той же проблемой. Моему мужу Ивану Максимову 49 лет. Службу проходил в спортроте рядовым (он в прошлом играл в хоккей с мячом, сейчас главный тренер молодежной сборной).

Военкомат прислал ему повестку. Я ее обнаружила в почтовом ящике в пятницу позже указанного времени явки. В тот же день к нам домой пришли трое людей. Стали долбить в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика. Такие приходы повторяются ежедневно. Иван все это время находился на соревнованиях в Красноярске. Сегодня прилетел в Москву. По дороге домой заехал к матери. Та из телефонного разговора Ивана с другом узнала о повестке. С ней произошел инсульт. Извини, что так сумбурно и многословно пишу. Но это какой-то ад», — признается Ольга.

Симоньян удивилась тому, как нецивилизованно ведут себя сотрудники военкоматов. «А почему бы этим трем, долбящим в двери 49-летнего главного тренера молодежной сборной, не отправиться воевать самим? Они же наверняка моложе. Да и опыт долбежки есть, как мы видим», — возмутилась журналистка.

Шокирован происходящим и Иосиф Пригожин. «Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что», — поделился новый ведущий программы «Звезды сошлись» на НТВ. Эксперты посоветовали напомнить об этом в военкомате, так как, возможно, у них не обновлялись данные.

Ситуацией обеспокоена Ксения Бородина, которую, кстати, сейчас вовсю осуждают подписчики, мол, почему она продолжает публиковать веселые фото и видео, учитывая мрачную повестку. «Бывает, что руки опускаются и кажется, что не будет как прежде, будет только хуже. Но ни хрена! Надо собраться и верить в хорошее. Да, понятно, многие напишут и скажут: «У тебя нет мужа, сына, что тебе говорить?». Ребят, у меня есть близкие люди. Разве чтобы страдать и чувствовать себя уязвимой, я должна быть замужем?» — ответила фолловерам звезда.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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