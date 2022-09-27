Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца

На днях завершился очередной суд по наследству Бориса Грачевского. Его экс-супруга Анна рассказала, к какому соглашению пришла с вдовой, а также пояснила, что хотела бы получить из имущества покойного мужа.

Больше года продолжаются разбирательства за наследство Бориса Грачевского. На него претендуют старшая дочь режиссера Ксения (при этом ее брат Максим отказался от своей доли), вдова Екатерина и годовалый сын Филипп, а также дочь от прошлого брака Варвара.

Вчера Останкинский суд повторно отказал в иске первой супруге Бориса Юрьевича Галине: женщина спустя 12 лет после развода вдруг решила потребовать свою долю в совместно нажитом имуществе (в виде 25% акций ООО «Ералаш» и 25% в ООО «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР ЕРАЛАШ»).

Партнер Грачевского по киножурналу также подал иски к его родным, где требовал порядка 18 миллионов — мол, эти деньги режиссер брал у него в долг при жизни. Однако, недавно суд постановил взыскать с наследников лишь два миллиона и 636 тысяч рублей в качестве процентов. Вдова Бориса Юрьевича сейчас обжалует это решение

Анна Грачевская, которая воспитывает 10-летнюю дочь Василису от режиссера, ответила на вопросы «СтарХита» о происходящем.

стархитСуды никак не утихают. Расскажите, что происходит сейчас и как вы вообще ко всему этому относитесь?Процесс, который длится на протяжении полутора лет, еще не завершен. Мы с Катей (Екатерина Белоцерковская, вдова Грачевского — прим.ред.) выбрали единую концепцию, как по итогу должно распределиться наследство. Видение одно: все должно быть максимально в тех долях, в которых положено по действующему законодательству. Мы так и хотели изначально, но тут начали возникать препятствия, повлекшие за собой судебные процессы, новые всплывающие факты и так далее. Поэтому сейчас ситуация в подвешенном состоянии и пока неизвестно, куда мы движемся и как. Но очень хотелось бы, чтобы уже в этом году появилась какая-то ясность, и мы пришли к заключению. Уже второй год идут суды и, поверьте, оплачивать услуги юристов, адвокатов — очень накладная история. Хочется прийти к общему, а главное справедливому по отношению к маленьким детям решению, закончить споры благоразумно и закрыть наследственное дело.стархитСо старшими детьми контакт не установился? Хотели бы этого, чтобы все в итоге жили в мире, или уже принцип, так как слишком много крови они попили и вам, и Екатерине? Общались ли с Галиной, которая пыталась забрать свою долю?Я не хочу обвинять кого-либо, а также комментировать действия Аркадия Григоряна, старших детей, первой супруги — для этих целей у меня есть адвокат, который работает со всеми юридическими вопросами уже полтора года, и мы пытаемся прийти к соглашению и мирному разрешению сложившейся ситуации.стархитКак бы вы распорядились долей в наследстве?Честно, для меня новость о наследстве стала неожиданностью. Я предполагала, что Боря оставит завещание и сам распорядится так, как он посчитает нужным: и, скорее всего, правильно было бы выделить Катю и Филиппа, который на тот момент был совсем маленьким. Я думала, так все и распределится, но, когда Катя сообщила мне, что никакого завещания Боря не оставил и что нам предстоит разделение наследственной массы, это было для меня, как гром среди ясного неба. Катя не даст соврать, что несколько раз я хотела выйти из наследства, но и сама Катя, и юристы убеждали меня этого не делать — все-таки, Василиса — дочь, и она имеет право на часть имущества, это было бы справедливо.стархитЧто бы вы хотели, чтобы досталось дочери от папы?Я очень не хотела участвовать во всех этих судебных тяжбах и считаю, что достаточно даю Василисе в жизни и она ни в чем не нуждается. Но оставить ее без наследства было бы неправильно — у нее ведь должно что-то остаться от папы, какая-то память. Хоть мы все и живем в материальном мире (не буду кривить душой), но для меня ценнее, если бы Василиса имела отношение к тому же «Ералашу» — могла бы сниматься там, когда подрастет, предлагать свои идеи и участвовать в жизни киножурнала. Мне хотелось бы, чтобы все дети (подчеркиваю — все дети) имели бы отношение к «Ералашу». Мне не хочется, чтобы Василиса знала о нем только из СМИ, ведь это дело всей жизни ее отца. Боря и был «Ералаш». Он и есть «Ералаш». Было бы здорово, если бы дочь не просто говорила, что ее папа создал этот киножурнал, а имела возможность прикоснуться к нему, а в будущем — вносить свой вклад в жизнь «Ералаша». Дочка очень талантливая, разумная, интересная девочка с потрясающим чувством юмора, которое досталось ей непосредственно по наследству от Бори, а это для меня наиболее важно.стархитВасилисе на днях исполнилось 10. Какой она растет?Василиса очень творческая, увлекается танцами, и у нее это прекрасно получается. Она занимается в Todes, и сейчас хореографы и руководители, наблюдая за ее достижениями, планируют перевести дочь на более высокий уровень. Также Василиса делает успехи в изучении языков — китайского, английского, иврита. Я вижу в ней много от Бори, особенно организаторские способности — собирать людей вокруг себя. Она пишет сценарии, сказки, делает постановки. У Василисы всегда много интересных идей. На днях ей исполнилось 10 лет — первый важный юбилей. Она взрослеет, меняется, из ребенка превращаясь в осознанного человечка, хотя, конечно, для меня она совсем еще маленькая. Но, тем не менее, она уже маленькая «взрослая» — мудрая девчонка получилась у нас, и мне безумно нравится наблюдать за становлением ее, как личности, за формированием новых черт характера.стархитДочка часто про папу вспоминает? Скучает?Да, мы говорим и вспоминаем про Борю, как можно не вспоминать?стархитКакие вы слова находите? Бываете у Бориса на могиле? Снится ли он вам?Что касается могилы, многие спрашивают, бывает ли Василиса там. Конечно, нет. Папа остается для нее прекрасным ангелом-хранителем, который всегда рядом и наблюдает за ней свысока, радуется победам, охраняет и помогает ей во всем. Поэтому мне бы не хотелось возить ребенка на кладбище до того момента, пока она сама не захочет этого и не скажет: «Мама, я хочу побывать». Она о ней [могиле] знает. Я советовалась с психологами, потому что решить что-то на этот счет и понять, как правильно поступить по отношению к ребенку, самой было трудно. А снится мне Боря достаточно часто.