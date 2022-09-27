Бывший муж Эвелины Бледанс о диагнозе сына: «Я никуда не исчез, но понял, что это проигрыш»
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Бывший муж Эвелины Бледанс о диагнозе сына: «Я никуда не исчез, но понял, что это проигрыш»

Бывший муж Эвелины Бледанс о диагнозе сына: «Я никуда не исчез, но понял, что это проигрыш»

Если о Бледанс Александр Семин предпочитает не говорить, то о сыне рассказывает с любовью. Бывший супруг Эвелины делает все, чтобы Сема, родившийся с синдромом Дауна, ни в чем не нуждался.

*Катерина Гордеева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.


Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу «Скажи Гордеевой», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Александр открыто говорит о диагнозе 10-летнего сына. По словам продюсера, он не был готов к трудностям и испытаниям, но от наследника ни за что не откажется.

«Я нормальный боящийся родитель, который, как и все, ждут идеального ребенка. Я не допускал этой мысли. Когда тебе намекают на аборт, ты говоришь «ок», но в надежде, что родится здоровый ребенок.

Я никуда не исчез, но понял, что это личный проигрыш. Вообще появление инвалида в семье, означает проигрыш в России. Мужчине кажется, что проще уйти. Мамам уйти социально нельзя, а папам можно — ну, пусть уходят. Лучше никакого отца, чем вечно стесняющегося своего ребенка», — заявил Семин в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Александр и Эвелина развелись в 2016-м, расставание пара скрывала целый год. Вскоре Семин женился на Марине Ментусовой, которая родила ему дочь Веру.

Ни Бледанс, ни Семен вспоминать о браке не любят. Продюсер лишь как-то обмолвился, что отношения с артисткой рухнули из-за нехватки времени друг на друга. «Мне сложно говорить о нас в прошлом времени. Ребенок у нас особенный, и брак был особенный, с синдромом. Между нами всегда стоял другой человек, и имя ему «зритель». Наибольшее удовольствие, максимальную радость Эвелина получала все-таки от работы», — жаловался режиссер.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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