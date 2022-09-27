Ценам на газ в Европе предсказали рост из-за ЧП на «Северных потоках»
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Ценам на газ в Европе предсказали рост из-за ЧП на «Северных потоках»

Ценам на газ в Европе предсказали рост из-за ЧП на «Северных потоках»

Падение давления на обеих нитках «Северного потока-1», а также на одной из ниток «Северного потока-2» повлияет на европейскую экономику, цены на газ поднимутся. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik экономист Денис Ракша.

Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления технического газа на нитке А в водах Дании рядом с островом Борнхольм в ночь на 26 сентября. Позже стало известно, что в газопроводе образовалась дыра. Затем появилась информация, что также поврежден газопровод «Северный поток-1». Сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали взрывы в районах утечек газа, основной версией инцидента считается диверсия.

«Несомненно, там какая-то очень странная авария, поскольку давление упало и в «Северном потоке-2», и в «Северном потоке-1». «Северный поток-2» не работает, но он был заполнен газом, который находился под давлением. Это давление упало, причем очень резко. Из этого делают вывод, что там образовалась большая дыра. Большая дыра сама по себе не образуется. Эта авария, видимо, рукотворная. Это не просто шов разошелся — видимо, был взрыв. А поскольку это все — под водой, на большой глубине, то этого взрыва никто не видел. Но, по всей видимости, он случился», — объяснил Ракша.

По словам эксперта, последствия повреждения газопроводов плохие и для Европы, и для России. «На европейскую экономику это повлияет однозначно: там вырастут цены на газ. Думаю, мы это будем наблюдать уже сегодня. Но и для нас нет ничего хорошего, потому что мы этот газ продать не сможем. То есть это плохо для всех: и для нас, и для Европы», — сказал он.

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По материалам: pnp.ru

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