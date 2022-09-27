Дедушка погибшего при стрельбе в ижевской школе ученика рассказал о трагедии
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Дедушка погибшего при стрельбе в ижевской школе ученика рассказал о трагедии

Дедушка погибшего при стрельбе в ижевской школе ученика рассказал о трагедииДедушка погибшего в школе Ижевска ученика рассказал, что его внук получил пулю в сердце

Дедушка одного из погибших при стрельбе в ижевской школе №88 учеников рассказал, что его внук получил пулю в сердце. Его слова приводит SHOT в своем Telegram-канале.

Мужчина рассказал, что его внук-девятиклассник погиб одним из последних. Он добавил, что искал внука целый день и надеялся, что ему удалось выжить.

«Пулю получил в сердце прямо. Класс не закрыла учительница и сама погибла — пошла смотреть», — сообщил журналистам россиянин. По его мнению, трагедии можно было избежать.

По словам пенсионера, учителей должны готовить к возможному нападению на школу, и объяснять алгоритм действий на этот случай. Кроме того, он отметил, что в классе учились уже относительно взрослые молодые люди, которым хватило бы сил быстро забаррикадироваться, «завалить дверь».

«Ну слышно же выстрелы! Должна инструкция быть (...) Они находились в самой лучшей ситуации, понимаете, они последние были, они могли бы спасены быть», — рассказал родственник погибшего.

Утром 26 сентября выпускник школы №88 в Ижевске ворвался в здание учебного заведения и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, включая 11 детей в возрасте от 7 до 12 лет. 24 человека, в том числе 22 школьника от 7 до 16 лет, госпитализировали с огнестрельными ранениями и другими травмами. После случившегося глава Минпросвещения Сергей Кравцов поручил усилить меры безопасности в российских школах. Аналогичные указания давались и после стрельбы в школе в Казани в мае 2021 года.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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