День 27 сентября в истории

День воспитателя и всех дошкольных работников.

Праздник был учрежден в 2003 году по инициативе ряда российских педагогических изданий, а в 2016 года он официально установлен приказом Министерства образования и науки РФ.

Первый платный детский сад появился в России 27 сентября 1863 года. Его на Васильевском острове в Петербурге открыла Софья Люгебиль. Сюда приводили детей в возрасте от 3 до 6 лет на несколько часов. В детском саду с ними занимались гимнастикой, обучали танцам, пению и чтению.

Позднее подобные детские дошкольные учреждения появились в Москве, Иркутске, Воронеже, Смоленске, Тбилиси и других городах.

В 1866 году при «Обществе дешевых квартир для детей работниц Петербурга» был открыт первый бесплатный детский сад, но из-за отсутствия финансирования он проработал недолго.

После Октябрьской революции 1917 года была принята «Декларация по дошкольному воспитанию», которая гарантировала бесплатное образование и воспитание детей дошкольного возраста. В середине 1940-х годов в СССР появились ясли, где родители могли оставлять малышей, уже начиная с двух месяцев. В Советском Союзе детсады посещали свыше двух миллионов детей.

Современная система дошкольного образования состоит из яслей, детских садов, групп кратковременного пребывания детей и центров дошкольного образования. В стране насчитывается около 49 тысяч дошкольных учреждений, которые посещают порядка 7,5 тысяч детей.

Всемирный день туризма.

Памятная дата ООН, установленная на третьей сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в Испании в сентябре 1979 года. Дата была выбрана не случайно: в этот день был принят устав ЮНВТО. А также праздник совпадает с окончанием туристического сезона в северном полушарии и его началом в южном.

Туризм — это один из ключевых секторов глобальной экономики. Сегодня на долю туризма приходится 10% глобального ВВП, в туризме занят каждый 10 житель планеты.

31 год назад (27 — 28 сентября 1991) в Москве состоялся XXII (чрезвычайный) съезд Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), на котором было принято решение о роспуске организации.

ВЛКСМ был создан осенью 1918 года и объединил различные молодёжные большевистские организации страны в единую, общероссийскую, под руководством Коммунистической партии большевиков. Первоначально организация называлась Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ). В 1924 году РКСМ было присвоено имя Владимира Ленина, а в 1926 году — был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

В комсомол принимали юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет. Первичные организации ВЛКСМ были созданы на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях, учреждениях, частях Советской армии. Это была самая массовая молодежная организация СССР, через которую прошли свыше 200 миллионов человек.

Высшим руководящим органом организации был Всесоюзный съезд, а работой союза между съездами руководил Центральный Комитет ВЛКСМ.

Решение о самороспуске организации было принято в конце сентябре 1991 года на XXII чрезвычайном съезде.

78 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны началась Моонзундская десантная операция.

За 58 дней, операция была завершена 24 ноября, войска Ленинградского фронта под командованием маршала Советского Союза Леонида Говорова и Балтийского фронта (командующий — адмирал Владимир Трибуц) освободили полуостров Сырве и завершили освобождение Эстонской ССР. Корабли Балтийского флота взяли под контроль Финский и Рижский заливы.

85 лет назад (1937) были созданы Смоленская и Орловская области.

Постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1937 года Западная область РСФСР была упразднена, а из её состава, а также из ряда районов Курской области были выделены Смоленская и Орловская области.

Орловская область, расположенная в центре европейской части России, занимает территорию площадью 24,7 тыс. кв. км (0,14% от территории РФ). Численность населения составляет 714 тысячи человек.

Ведущими отраслями промышленности региона являются: черная и цветная металлургия, машиностроение, пищевая и текстильная промышленность.

Смоленская область, расположенная в центральной части Восточно-Европейской равнины, занимает площадь 49,8 тыс. кв. км (0,29% от территории РФ). Численность населения составляет 909,86 тысячи человек.

Ведущими отраслями промышленности региона являются: электроэнергетика, машиностроение, пищевая, химическая и ювелирная промышленность.

85 лет назад (1937) была образована Тамбовская область.

Постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1937 года из состава Центрально-Черноземной области была выделена самостоятельная Тамбовская область.

Регион, расположенный в южной части Восточно-Европейской равнины, занимает территорию площадью 34,5 тыс. кв. км (0,2% от территории РФ). Численность населения составляет 980,98 тысяч человек.

Ведущими отраслями промышленности области являются: машиностроение и металлообработка, химическая, легкая и пищевая промышленность.

97 лет назад (1925) в Москве был арестован знаменитый британский разведчик Сидней Джордж Рейли.

Активную шпионскую деятельность он развернул в России после Октябрьской революции 1917 год. В Москве Рейли вел разведработу и организовывал заговоры против большевиков. Он, в частности, причастен к убийству эсером Яковым Блюмкиным немецкого посла Мирбаха и покушению на Ленина в августе 1918 года.

В сентябре 1918 года был раскрыт так называемый «заговор трёх послов», но Рейли удалось скрыться и сбежать в Англию. Он был заочно приговорен к смертной казни «при первом же обнаружении… в пределах территории России».

В 1920-х годах шпион пытался организовать на территории СССР серию терактов и диверсий, для чего наладил контакты с подпольной организацией «Трест». Он не знал, что она была специально создана чекистами для выявления заговорщиков. Руководители подпольной организации уговорили Рейли приехать в Советский Союз.

В ночь на 26 сентября 1925 года английский шпион перешел границу недалеко от Сестрорецка и направился в Москву, где его арестовали 27 сентября. Спустя месяц Сидней Джордж Рейли был расстрелян.

111 лет назад (1911) в Крыму освящен Ливадийский дворец.

Имение в Ливадии полвека было южной резиденцией российских императоров — Александра ΙΙ, Александра ΙΙΙ и Николая ΙΙ. Ныне существующий дворец был построен на месте старого в 1911 году по проекту архитектора Николая Краснова.

После революции 1917 года в бывшей царской резиденции размешался сначала крестьянский санаторий, а затем санаторный комбинат им. Сталина Наркомздрава СССР противотуберкулезного профиля.

В 1945 году в Ливадийском дворце про­шла Ялтинская конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании.

После Великой Отечественной войны здесь размещалась государственная дача №1 для высшего партийного и государственного руководства СССР, а позднее санаторий ВЦСПС. В 1993 году дворец получил статус государственного музея.

211 лет назад (1811) был освящён Казанский собор в Санкт-Петербурге.

Храм был заложен в сентябре 1801 года на месте Церкови Рождества Пресвятой Богородицы, которая была построена в 1737 году. К концу XVIII века она сильно обветшала, и было решено на её месте возвести новый собор.

В 1799 году император Павел I провел конкурс на лучший проект, потребовав при этом, чтобы новый храм напоминал римский собор св. Петра. В конкурсе приняли участие многие известные архитекторы того времени, но победу одержал на тот момент еще мало известный архитектор Андрей Воронихин.

Строительство собора продолжалось 10 лет. На работы по его возведению было потрачено 4,7 миллионов рублей.

27 сентября 1811 года, в день коронации императора Александра I, митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским Амвросием Казанский собор был торжественно освящён.

После победы в Отечественной войне 1812 года сюда были привезены военные трофеи: французские знамена и ключи от взятых городов и крепостей. Здесь же впоследствии был похоронен фельдмаршал Михаил Кутузов.

В 1932 году Казанский собор закрыли. На его куполе вместо креста был установлен позолоченный шар со шпилем, а внутри собора разместили Музей истории религии и атеизма.

Богослужения в соборе возобновились в мае 1991 года, а в 1994 году на купол был поднят крест. Спустя шесть лет собор был окончательно возвращён Русской Православной церкви и получил статус кафедрального.

221 год назад (1801) императору Александру I был представлен первый в мире велосипед.

Его изобрёл крепостной крестьянин Ефим Артамонов из Тагильского заводского посёлка. Железный самокат имел два колеса, расположенных одно за другим. Переднее колесо было почти в два раза больше заднего. Они крепились к изогнутой металлической раме. Приводился в движение самокат педалями, которые располагались на оси переднего колеса.

Конструкция самоката была настолько прочна, что изобретателю удалось совершить на нём путешествие от Урала до Москвы на коронацию Александра I - 27 сентября 1801 года, где он и был представлен императору.

Изобретение настолько поразило Александра I, что Ефиму Артамонову со всей его семьёй и потомством была дарована свобода от крепостной зависимости.

Сейчас велосипед Артамонова хранится в Нижнетагильском краеведческом музее, а его точная копия — в Политехническом музее в Москве.

239 лет назад (1783) на воду спущен первый линейный корабль Черноморского флота «Слава Екатерины».

66-пушечный парусный линейный корабль был заложен на Херсонской верфи в июле 1780 года. Его построил корабельный мастер Семён Афанасьев по проекту Александра Катасонова.

Длина судна составляла 48,77 метров, а ширина без обшивки — 13,5 метров. Его первым командиром был назначен капитан 1-го ранга черногорский граф Марко Войнович.

Корабль «Слава Екатерины» (в 1788 году он был переименован в «Преображение Господне») участвовал в Русско-турецкой войне 1787-1791 годов.

20 лет назад (2002) была учреждена премия за математические исследования — Абелевская премия.

Награда была учреждена и финансируется правительством Норвегии. Она носит имя выдающегося норвежского математика Нильса Хенрика Абеля, основателя общей теории интегралов алгебраических функций. Премиальный фонд премии составляет 6 миллионов норвежских крон (порядка 750 тысяч евро или 1 миллиона долларов).

Первым Абелевскую премию в 2003 году получил французский математик Жан-Пьер Серр за работы в области алгебраической геометрии, топологии и теории чисел. В числе лауреатов премии есть трое россиян: Михаил Громов, Яков Синай и Григорий Маргулис.

197 лет назад (1825) в Англии по маршруту Дарлингтон — Стоктон прошел первый в мире паровоз.

Его разработали и построили Джордж и Роберт Стефенсоны. Паровоз получил название Locomotion.

Во время первого рейса он перевез на расстояние 40 километров несколько вагонов с 400 пассажирами со скорость более 20 километров в час.

482 года назад (1540) был основан Орден иезуитов.

Он был создан в 1534 году во Франции Игнатием Лойолой для защиты и распространения римско-католической церкви и папского единодержавия. 27 сентября 1540 утвержден папою Павлом III и наделен чрезвычайными привилегиями.

Иезуиты быстро утвердились не только в Европе, но и в Индии, Японии, Китае. Орден активно участвовал в колонизации Азии, Африки, Южной Америки.

В 1773 году орден был ликвидирован папой Климентом XIV, но уже в 1814 году восстановлен Папой Пием VII.

Сегодня число иезуитов составляет более 16 тысяч человек, из них свыше 11 тысяч — священники. Они ведут работу в 112 странах мира.