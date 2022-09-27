Денежный лунный календарь на октябрь 2022 года

Вадим Карасев

Начинается второй месяц октября. Для тех, у кого наиболее важной сферой являются финансы и работа, астрологи приготовили ряд полезных советов на каждый день. Старайтесь следовать советам лунного календаря, чтобы не попасть впросак.

Есть несколько способов увеличить денежный поток. Пользуйтесь ими почаще, каким бы благоприятным или неблагоприятным не был тот или иной период. Что до октября, то в целом это время можно назвать ярким и позитивным, особенно для тех, кто хочет преуспеть в делах, работе.

1 октября: первый день октября будет крайне удачным для ведения бизнеса, поисков новых источников дохода и попыток найти работу. Растущая Луна в Стрельце также будет не против деловых поездок. Большая удача ждет представителей таких профессий как курьер, дальнобойщик, торговый представитель.

2, 3 и 4 октября: три дня роста Луны в Козероге не являются опасными, но простыми быть названы также не могут. Астрологи рекомендуют в эти три дня помнить о выполнении своих прямых обязанностей. Если вы будете лениться и перекладывать ответственность на других людей в эти дни, то можете серьезно прогореть финансово и утратить свой авторитет, что еще хуже.

5, 6 октября: рост Луны в Водолее — идеальное время для того, чтобы попробовать преуспеть в финансовой сфере. Деньги потекут в руки к тем, кто будет много и упорно трудиться. Самыми продуктивными окажутся представители тех, профессий, которые основаны на постоянно общении.

7, 8 октября: последние дни роста Луны пройдет под управлением стихии Воды, представленной Рыбами. Это будут одни из худших дней для работы и ведения бизнеса. В эти дни лучше не лезть на рожон и не рисковать, тратя много денег на вещи, которые вам не особо нужны.

9, 10 октября: 9 число — Полнолуние в Овне. Это очень опасный день, в который финансовые потоки будут максимально непредсказуемыми. Любая работа должна будет выполняться строго по правилам. Тратить деньги в 9 октября тоже не стоит. 10 числа будет первый день убывания Луны в том же Знаке. Это день сильного диссонанса со схожими проблемами.

11, 12 октября: эти дни — одни из лучших для совершения вынужденных дорогостоящих покупок, обмена валюты, закрытия долгов. Луна в Тельце — лучший друг бизнесменов, продавцов, а также всех, кто хочется сделать в эти дни свою жизнь лучше.

13, 14 и 15 октября: убывающая, но все еще сильная Луна в Близнецах — это великолепное время для ведения переговоров. Можно позволить себе траты, связанные с семьей, саморазвитием, получением новых знаний.

16, 17 октября: убывание Луны в Раке вызовет скачок креативности и повысит творческий потенциал людей. В этот период большие успехи могут ожидать представителей таких профессий как: копирайтер, программист, дизайнер, архитектор, музыкант.

18, 19 и 20 октября: три дня убывающей Луны во Льве — это очень неудачное время для новых начинаний на работе и в бизнесе. В такие дни лучше отдыхать и тратить умеренные средства на поддержание хорошего самочувствия и настроения. Побалуйте себя, к примеру, вкусной едой.

21, 22 октября: убывание Луны в Деве — лучшее время для планирования покупок, составления расписания на неделю-две вперед. Также в эти дни полезно тратить деньги на укрепление здоровья. Можно покупать тренажеры, витамины, полезную еду.

23, 24 октября: два последних дня убывания Луны пройдут в Весах. В эти дни можно ожидать сильное снижение мотивации, поэтому дела в работе и бизнесе могут идти не самым лучшим образом. Возможны непредвиденные расходы.

25, 26 и 27 октября: 25 число — самый худший день для финансовых операций и нововведений в работе и бизнесе. Это не просто Новолуние в Скорпионе, а день затмения. Последующие два дня будут получше, но все равно назвать их благоприятными нельзя. Рост Луны в Скорпионе 26 и 27 октября приведет к снижению уровня концентрации.

28, 29 октября: это одни из самых лучших дней месяца для путешествий и командировок. Большие доходы будут ожидать людей, которые не ленятся и не ищут себе оправданий. Растущая Луна в Стрельце поможет всем, кто целеустремлен.

30, 31 октября: месяц завершится ростом Луны в Козероге. Последние два дня месяца лучше провести внутри своей зоны комфорта. Деньги будут любить счет и осторожность. Не давайте никому взаймы.