Дочка Ивана Урганта заговорила о смерти
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Дочка Ивана Урганта заговорила о смерти

Дочка Ивана Урганта заговорила о смерти
Дочь ведущего и актера Ивана Урганта, Эрика Кикнадзе напугала поклонников своим заявлением. Приемная дочь артиста в настоящее время проживает в Америке. 22-летняя наследница телеведущего учится в Нью-Йорке искусству фотографии и давно заработала славу эпатажной личности за счет своих смелых фотосессий и яркого образа с красными волосами и татуировками на теле. Однако сейчас Эрика Кикнадзе не на шутку растревожила публику странным посланием в социальных сетях. Сообщение от дочери Урганта выглядит как прощальное. Вначале она заявила, что умерла и попросила подписчиков написать, как они относились к ней. А потом все-таки написала новый текст.
«Если я умру, не отписывайтесь от меня, потому что я вернусь. <...> Я не соглашалась быть здесь, но я все же тут и теперь нужно справляться. Кого-то также «кидает» от желания самовозгорания, глядя на себя, до желания просто покинуть этот мешок с костями и просто расслабиться на секунду», — ошарашила фолловеров Эрика. Напомним, фактически Эрика является дочкой жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от предыдущего брака, однако ведущий воспитывал ее как свою.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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