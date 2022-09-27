Джаред Лето снялся для немецкого GQ в нарядах Gucci, рассказав о своём детстве и первом времени в Голливуде

Джаред Лето — личность интересная, харизматичная и притягательная. И именно он стал героем обложки октябрьского выпуска немецкой версии журнала GQ, снявшись в новой коллекции дома Gucci, лицом которого он и является. В интервью он немного рассказал о своём детстве и о том, как начался его непростой путь в Голливуде.

Новым героем октябрьского номера GQ стал бунтарь Джаред Лето

На фотосессии для журнала Джаред представил новую коллекцию модного дома Gucci, лицом которого он является с 2016 года.

Фотосессия проводилась ещё летом на Ибице

Фотографом проекта стала Джулиа Нони.

По словам Джареда это был весёлый опыт

Это был самый жаркий день в году, а в конце съёмки мы все прыгнули в море. Мы очень круто провели время, получив массу удовольствия.

Представляя на съёмке коллекцию дома Gucci, актёр рассказал о дружбе с креативным директором модного дома Алессандро Микеле

Джаред рассказал, что дружба с Алессандро началась ещё в 2014 году, когда актёр готовился к Оскару. Из нескольких представленных смокингов он остановился на одном, который отличался от остальных. Оказалось, что этот наряд вышел из-под руки Алессандро Микеле. После этого актёр и креативный директор Gucci очень сдружились.

Джаред отмечает, что их общение с Алессандро очень естественное и непринуждённое

Алессандро — хороший человек с нежной душой. Мы много смеёмся и весело проводим время. У нас много общего: мы оба творческие люди и оба одного возраста. И мы очень любим работать, увлечены своим творчеством. Так что это довольно приятная и лёгкая дружба.

Также Лето немного рассказал о своём «странствующем» детстве

Мы много путешествовали и много переезжали. Мы были своего рода бродягами — моя мама выросла в эпоху хиппи, поэтому традиционность семьи была не так важна. Мы просто шли туда, куда вёл нас ветер. Наверное, поэтому сейчас я сам немного странник и получаю удовольствие от изучения новых мест. В некотором роде, я был создан для этого.

«Возможно, в другой жизни я стал бы пиратом»

Но судьба распорядилась так, что я стал актёром и музыкантом. Но сначала я учился в художественной школе и уже тогда работал за камерой. Но мне всегда хотелось оказаться перед ней. Поэтому я поехал в Калифорнию, начал ходить на прослушивания и пытался найти работу.

Джаред рассказал, что Голливуд не встречал его с распростёртыми объятиями

Было очень трудно. Мне кажется, что первый год я вообще не работал. У меня практически не было денег и иногда я ночевал на улице или в дешёвых мотелях. Но я не сдавался и делал всё возможное, шёл шаг за шагом к своей цели. Конечно, были моменты когда я думал, что не добьюсь успеха.

«Шоу-бизнес может быть довольно жесток»

Этот опыт может быть действительно трудным особенно тогда, когда в дело вступают алкоголь и запрещённые вещества. Искусство и творчество, актёрское мастерство и музыка, вещества и алкоголь — это вещи, которые идут рука об руку и могут вызвать массу проблем. Мне повезло. Вы должны встретиться со своими демонами или демоны уничтожат вас. Важно заметить эти проблемы, попытаться обратиться к здравому смыслу и найти баланс в своей жизни, но это не всегда легко.

Какое счастье, что здравый смысл Джареда одержал победу над многими искушениями!

Видеть на обложке GQ столь неординарного и талантливого человека как Джаред Лето — это настоящий подарок не только для читателей издания, но и для поклонников артиста.