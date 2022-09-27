EA объявили название игры от Koei Tecmo, которую издадут — Wild Hearts, скоро будут подробности
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EA объявили название игры от Koei Tecmo, которую издадут — Wild Hearts, скоро будут подробности

EA объявили название игры от Koei Tecmo, которую издадут — Wild Hearts, скоро будут подробности


Несколько дней назад стало известно, что издательство Electronic Arts планирует издать новый проект студии Omega Force (известна по сериям Toukiden, Dynasty Warriors и Samurai Warriors), издателем которой обычно выступает компания Koei Tecmo. Между EA и Koei Tecmo было заключено соглашение, которое предполагает использование ресурсов EA для издания и продвижения игры во всем мире, тогда как обычно издательство Koei Tecmo сконцентрировано на восточных странах.

Сегодня EA и Koei Tecmo объявили название игры, которую планируют выпустить — Wild Hearts. Это игра класса AAA, первый трейлер которой обещают показать 28 сентября 2022 года в 17:00 по московскому времени. Вероятно, тогда же будет объявлен список платформ для релиза игры и некоторые подробности.

Сегодняшнее объявления названия игры сопроводили артом, который можно видеть ниже. Напомним, сама игра, как заявляют разработчики, станет «прорывным приключением» и «следующим большим хантинг-хитом».


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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