Филипп Киркоров рассказал об отношениях с Ани Лорак
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Филипп Киркоров рассказал об отношениях с Ани Лорак

Филипп Киркоров рассказал об отношениях с Ани Лорак
Певец Филипп Киркоров поздравил артистку с днем рождения. Ани Лорак празднует 27 сентября день рождения – ей исполнилось 44 года. Однако вряд ли певица пышно отмечает сие событие, и даже коллеги по цеху не спешат поздравлять именинницу, которая полгода не появлялась на светских мероприятиях, не выходила на связь с публикой и лишь недавно дала о себе знать. Одним из немногих, кто не забыл про важную дату, стал Филипп Киркоров. Он публично обратился к Ани Лорак в соцсети и разместил ролик, составленный из их совместных фото и видео. Поп-король подчеркнул, что певица все еще играет очень важную роль в его жизни и он считает ее близким человеком и всецело ей доверяет.
«Ты родилась, чтобы нести свет, добро и музыку! Я знаю тебя, как самого честного и искреннего человека. Ты самый родной и близкий по духу человек. Жизнь проверила и расставила все на свои места — кто друг, а кто враг. И я счастлив, что у меня в жизни есть такой единственный друг, как ты. Друг, который за все годы дружбы ни разу не предал. Очень дорожу нашими отношениями. Очень люблю и в этот день мне тебя очень не хватает. Здесь, рядом со мной. Я тебя жду. Тебя ждет зритель. И мы еще обязательно споем. И все будет хорошо! С днем рождения, моя дорогая, моя любимая anilorak! Дива на все времена! Сегодня, как никогда понимаю, что это именно ты в моей жизни! Та самая!», — признался певец. К слову, недавно с громким заявлением выступила и сама Каролина (настоящее имя артистки). Певица намекнула, что планирует вернуться к российским зрителям, без которых очень скучала. Поклонники посчитали, что Ани не удалось организовать гастроли в Европе, поэтому она вернулась в Москву, чтобы тут попытать удачу. Позаботилась исполнительница и о своем внешнем виде: судя по кадрам, появившимся в соцсети журналистки Алены Жигаловой, Лорак заметно похорошела, сбросила лишний вес и готова блистать на эстраде.  
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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