Финансовый гороскоп на октябрь 2022 года

Вадим Карасев

Деньги — это то, без чего невозможно быть полностью счастливым человеком, особенно в современных реалиях. Астрологи рассказали о том, как провести октябрь 2022 года максимально продуктивно всем представителям зодиакального круга.

Финансовая обстановка октября будет в целом позитивной, но только до начала третьей декады месяца. Все самые опасные дни месяца концентрированы именно в конце октября, начиная с 22 числа. Стоит отметить, что самым неприятным будет переход Меркурия в Скорпиона, но он произойдет лишь 29 октября, поэтому в целом месяц можно назвать очень благоприятным временем для финансовой активности и рабочих дел любого рода. С другой стороны, 3 числа эта планета избавится от ретроградности, что откроет перед нами новые финансовые возможности.

Овен

Овнам стоит в самую первую очередь опасаться несдержанных обещаний. Если говорить одно, но делать другое, то в октябре можно не только не вырасти финансово, но и упасть на самое дно. Негативное влияние планет в конце месяца может пробудить в Овнах желание потратить деньги зря. Возможно, представителям этого Знака захочется повысить себе настроение путем покупки вещей, о которых они давно мечтали. Это хороший вариант, но нужно четко осознавать ценность каждого приобретения. Отказывать себе в этом не стоит, особенно если покупка существенно поднимет настроение.

Телец

Изменения в поведении звезд и планет в конце месяца не отразится на денежном положении Тельцов. Да, волнения в материальной сфере возможны, но у Тельцов будет всё, чтобы преодолеть кризис. Чего им точно стоит опасаться, так это энергетических вампиров и токсичных людей в целом. В октябре эксперты советуют этим людям чаще обращаться за помощью к собственному опыту. В конце месяца лучше быть чуточку экономнее. Не стоит расстраиваться, если расходы превысят доходы. В таком случае нужно будет сфокусировать свое внимание на работе.

Близнецы

Представителям данного Воздушного Знака желательно сконцентрироваться на выполнении текущей работы и наметить планы на ближайшее будущее. Месяц может быть богатым на события и довольно денежным, но работа и бизнес могут приводить к появлению стресса, бессонницы и апатии. Чтобы побороть такое состояние, можно воспользоваться специальной медитацией. Также полезно будет в целом находить время для отдыха. Главной проблемой при достижении успеха станут задолженности, кредиты. Нужно попробовать рассчитаться со старыми долгами и постараться не влезать в новые.

Рак

Влияние планет позитивное, поэтому сулит успехи в финансовых делах и работе. Раки станут более изобретательными, продуктивными, что может стать поводом для повышения или денежной премии. Получить новую должность и повысить доходы Ракам поможет устранение негативных привязок. В целом людей этого Знака ждет отличное время для выхода на максимум, деловой активности и заработка. Можно не бояться предлагать новые идеи, проводить собрания, планировать новые проекты и проявлять инициативу. Единственное, что может помешать продуктивности неуверенность в себе и мысли о прошлом.

Лев

Астрологи отмечают, что влияние усиленной Венеры в Весах снизит импульсивность и поспешность в принятии решений для Львов, что может привести к новым победам на карьерном и финансовом фронтах. В октябре можно смело проводить деловые встречи с целью улучшения делового сотрудничества и укрепления связей. Обязательства лучше не нарушать, ровно как и данные на словах обещания. Также можно соглашаться на подработку. В качестве отдыха полезно будет заниматься шопингом. Чтобы покупки были максимально эффективными, можно воспользоваться полезными советами экспертов.

Дева

Девам для того, чтобы остаться на плаву в финансовой сфере, либо преуспеть в ней, необходимо защитить себя от негативной энергии окружающих. Сделать это можно посредством шести главных методов и правил. Самостоятельность для людей данного Знака будет лучшим способом обрести успех или сохранить его. Звезды и планеты советуют Девам поразмышлять также и о том, как превратить свое хобби в источник заработка, особенно если в последнее время приходится часто отказывать в себе даже в самых необходимых вещах. Период, обозначенный сильным Меркурием, позволит продвинуться вперед.

Весы

Стоит помнить лишь о том, что из-за повышенной нагрузки у Весов может испортиться настроение, а негативный настрой способен навредить финансовой обстановке. Позитивные Весы смогут, наоборот, существенно продвинуться в поисках новой работы и новых возможностей для обогащения. В октябре важно объективно смотреть на вещи и не унывать. Также важно следить за знаками Вселенной, предупреждающими о скорой прибыли. Если все сделать правильно, деньги могут практически сразу пойти в карман этим креативным и умным людям.

Скорпион

У Скорпионов, вероятно, накопилось довольно много новых идей, ждущих своей реализации. Сильный ритуал «ключ удачи» поможет достичь благополучия и исполнить всё задуманное в предельно сжатые сроки. Второй месяц осени откроет перед Скорпионами новые перспективные возможности в материальной и рабочей сферах, благодаря которым удастся покорить новые вершины и надолго избавиться от проблем с деньгами. Однако неуверенность в собственных силах может сильно помешать финансовому росту, поэтому желательно также укрепить веру в себя.

Стрелец

Октябрь пройдет под знаком позитивного влияния Меркурия и Венеры, что можно назвать удачным периодом для совершения мощного рывка вперед в сфере финансов и работы. Нужно программировать свое мышление на лучшую жизнь и учиться видеть в трудностях и проблемах новые возможности. Стрельцам важно сосредоточиться не на том, как заработать больше денег, а как более эффективно выполнить поставленные задачи. Праздное настроение может помешать выполнению обязательств. Именно поэтому стоит собраться с мыслями и начать бороться с прокрастинацией.

Козерог

Период обозначен пребыванием Меркурия в Знаках Девы и Весов, а также избавлением его от ретроградости. Это можно считать удачным условием для реализации новых планов, крупных покупок или смены работы. Прежде чем выбрать наиболее подходящий день для перемен, следует взвесить все риски и учесть советы близких. Сильные заговоры на удачу и богатство еще больше увеличат шансы Козерогов на победу. Несмотря на идеальные кондиции звезд и планет, внимательность и осторожность представителям этого Знака все равно пригодятся.

Водолей

Прежде чем принимать серьезные решения, касающиеся деловой и финансовой сферы, вначале Водолеям рекомендуется обратиться за помощью к шестому чувству. Если не прислушиваться к внутреннему голосу вовсе, это может пошатнуть стабильность в финансовой сфере. Позитивное влияние Меркурия и Венеры будет не до конца перекрывать негативное воздействие некоторых ретроградных планет, что может нервировать и мешать реализации планов. Чтобы выправить ситуацию, астрологи настоятельно советуют воспользоваться обрядом «свиток желаний».

Рыбы

Рыбам в октябре будет очень часто улыбаться удача. Высока вероятность того, что представители данного Знака разбогатеют. На это могут указываться пять верных признаков. Меркурий может разбудить в этих людях здоровый азарт и мотивацию. Возможно, Рыбам захочется сразу же переделать все рабочие дела, наметить новые и приняться тут же их воплощать. Астрологи не советуют спешить: желательно запланировать наиболее важные дела на первую половину месяца. При принятии решений стоит полагаться на советы близких людей и на свой личный опыт.