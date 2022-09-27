Гузеева пожаловалась на отравленный арбуз
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гузеева пожаловалась на отравленный арбуз

Гузеева пожаловалась на отравленный арбузЛариса Гузеева сообщила, что купила отравленный арбуз, который взорвался у нее на кухне

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что купила отравленный арбуз, который взорвался у нее на кухне при первом надрезе. На испорченную ягоду ведущая пожаловалась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

По словам Гузеевой, она купила арбуз в одном из супермаркетов популярной торговой сети. Снаружи ягода выглядела абсолютно нормально, отметила она. Однако после того как она принесла его домой и надрезала, арбуз якобы взорвался и стал источать ядовитый запах.

«Это такой ад. Только вонзила в него нож, из него литры потекли какой-то вонючей жидкости, воняющей лекарствами. Это такой ужас! Я не видела такого кошмара никогда и нигде. Это не просто отрава, это какой-то яд. Чтобы вы понимали, был взрыв! Это не невинно», — рассказала Гузеева.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала опасные последствия переедания арбуза. Переедание этой ягоды может вызвать приступ мочекаменной болезни, вздутие живота и повышение уровня сахара в крови, предупредила она.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Иван Охлобыстин: «Говорил с Мишей Пореченковым. Он первым отправится в Донбасс, если позовут»
Иван Охлобыстин: «Говорил с Мишей Пореченковым. Он первым отправится
Первый вице-мэр Нижнего Новгорода Штокман добровольно мобилизовался
Первый вице-мэр Нижнего Новгорода Штокман добровольно мобилизовался
Гузеева пожаловалась на отравленный арбуз
Гузеева пожаловалась на отравленный арбуз
В субботу, 1 октября 2022 года в РФ отмечают День пожилого человека
В субботу, 1 октября 2022 года в РФ отмечают День пожилого человека
В Германии возмутились «дойкой» страны украинскими беженцами
В Германии возмутились «дойкой» страны украинскими беженцами
Состоялся релиз Moonscars, игра уже доступна по подписке Game Pass
Состоялся релиз Moonscars, игра уже доступна по подписке Game Pass
Бориса Моисеева, лежащего на полу в своей квартире, обнаружил его директор
Бориса Моисеева, лежащего на полу в своей квартире, обнаружил его
Филипп Киркоров рассказал об отношениях с Ани Лорак
Филипп Киркоров рассказал об отношениях с Ани Лорак
Лещенко высказался о смерти Моисеева
Лещенко высказался о смерти Моисеева
«Газпром» пригрозил «Нафтогазу Украины» санкциями
«Газпром» пригрозил «Нафтогазу Украины» санкциями
Сделал вид, что ничего не было
Сделал вид, что ничего не было
Лариса Гузеева выиграла скандальный суд
Лариса Гузеева выиграла скандальный суд

Топ на сегодня

Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после референдумов
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после
Роботы, искусственный интеллект и блокчейн: будущее наступило на конференции в Казани
Роботы, искусственный интеллект и блокчейн: будущее наступило на
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации
Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу
Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу

Еще по теме

Ларису Гузееву едва не убил взорвавшийся арбуз
Гузеева заподозрила мужа в измене
Лариса Гузеева пожаловалась на выпадение волос после коронавируса
57-летняя Лариса Гузеева в ночнушке и без косметики (фото)