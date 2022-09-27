Химики поняли, как увеличить срок годности лекарства от эпилепсии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Химики поняли, как увеличить срок годности лекарства от эпилепсии

Химики поняли, как увеличить срок годности лекарства от эпилепсии

Учёные из Института химии растворов имени Г. А. Крестова РАН (Иваново) и Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН (Москва) рассчитали, как противоэпилептический препарат карбамазепин соединяется в единый кристалл со вспомогательными веществами, улучшающими его устойчивость к высоким температурам. Это позволит создать его новые, лучше усваивающиеся и при этом долго хранящиеся формы. О полученных результатах сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

Одно из важнейших свойств лекарственного препарата — его термодинамическая стабильность, то есть устойчивость к различным условиям хранения: изменению влажности, перепаду температур, попаданию солнечных лучей и так далее. Чем дольше сроки хранения вещества, тем ниже вероятность использования просроченных препаратов. Кроме этого, значительно уменьшается себестоимость продукта, поскольку нет необходимости постоянно производить таблетки взамен вышедших по сроку годности.

Одной из проблем многих лекарственных соединений является их плохая растворимость, что приводит к неэффективному всасыванию в кишечнике, поэтому много препарата просто не доходит до своей цели. В результате наблюдаются побочные эффекты. Карбамазепин, который используют для снижения возбуждения нейронов при эпилепсии, не является исключением.

Чтобы улучшить свойства вещества, его часто соединяют со вспомогательной молекулой. Она, как правило, уже обладает необходимыми характеристиками (например, более высокой растворимостью в воде или жирах) или же способна создать «броню» из водородных связей, делающих целевой продукт устойчивым к хранению. Получить такой сложный кристалл из нескольких компонентов (сокристалл) можно, например, если смешать в специальном растворителе порошки исходных соединений.

Ученые путем расчетов и экспериментально определили параметры образования сокристаллов карбамазепина с тремя разнообразными веществами — бензамидом, 4-гидроксибензамидом и изоникотинамидом. Авторы оценивали их растворимость, структуру, характеристики образования сокристаллов из индивидуальных веществ. Кроме этого, химики получили уравнение, с помощью которого можно рассчитать растворимость многокомпонентного кристалла только по значениям растворимости чистого вспомогательного вещества. Также они нашли универсальный рецепт приготовления сокристаллов, которые выдерживают перепады температур.

Во-первых, важно понизить «меру хаоса» — энтропию: чем она выше, тем сильнее колебания атомов и тем больше вероятность разрыва связей между ними. Это можно сделать в том числе за счет уменьшения свободного объема, приходящегося на каждую молекулу в сокристалле, — так остается меньше пространства для потенциального движения в кристаллической решетке. Кроме того, поскольку энтропия напрямую зависит от температуры, нет необходимости сильно нагревать исходные вещества, чтобы дать им дополнительную энергию для взаимодействия, — достаточно устойчивые системы получатся и при комнатной температуре. Во-вторых, нужно, чтобы было как можно больше водородных связей между молекулами вспомогательного вещества и карбамазепина. Так они будут прочнее соединены друг с другом, а значит, еще более ограничены в движениях, в том числе тепловых колебаниях, и энтропия уменьшается.

Исходя из этих выводов, авторы рассчитали, что наиболее стабилен сокристалл карбамазепина и 4-гидроксибензамида. Последний содержит атом кислорода, способный взаимодействовать с водородом в составе препарата, то есть образовывать водородную связь. Таким образом, получается система довольно прочных межмолекулярных взаимодействий, и именно поэтому сокристалл будет устойчив к температурным изменениям.

«Результаты нашей работы помогут подбирать вспомогательные вещества под самые разные препараты, их формы и задачи. Подход также позволит увеличить срок хранения лекарств и растворимость их активных ингредиентов. В дальнейшем мы планируем продолжить наши эксперименты и с другими фармацевтическими субстанциями. Это позволит сформулировать научные основы для получения новых растворимых сокристаллических форм лекарственных соединений», — рассказывает первый автор статьи Алексей Манин, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории физической химии лекарственных соединений ИХР РАН.

Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Pharmaceutics.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

МИД Болгарии призвал воздержаться от поездок в Россию
МИД Болгарии призвал воздержаться от поездок в Россию
Бывший муж Эвелины Бледанс о диагнозе сына: «Я никуда не исчез, но понял, что это проигрыш»
Бывший муж Эвелины Бледанс о диагнозе сына: «Я никуда не исчез, но
Playstation 5 получит не только эксклюзивный контент в Call of Duty: Modern Warfare II, но и бандл с игрой
Playstation 5 получит не только эксклюзивный контент в Call of Duty:
Все тайное станет явным: чем опасна ложь для энергетики и кармы
Все тайное станет явным: чем опасна ложь для энергетики и кармы
МИД России призвал ООН к «более взвешенной» позиции по Украине
МИД России призвал ООН к «более взвешенной» позиции по Украине
Химики поняли, как увеличить срок годности лекарства от эпилепсии
Химики поняли, как увеличить срок годности лекарства от эпилепсии
Стас Михайлов отменил концерт из-за «непростых времен»
Стас Михайлов отменил концерт из-за «непростых времен»
Звезда «Аншлага» пожаловалась на дискомфорт на съемках нового телешоу
Звезда «Аншлага» пожаловалась на дискомфорт на съемках нового телешоу
Знаменитые блондинки, которые примерили на себя образ брюнетки (12 фото)
Знаменитые блондинки, которые примерили на себя образ брюнетки (12
Стало известно о состоянии пострадавших после стрельбы в ижевской школе
Стало известно о состоянии пострадавших после стрельбы в ижевской
Ракам придется скучать, а Скорпионам вступить в борьбу с обстоятельствами: прогноз Таро на 2023 год
Ракам придется скучать, а Скорпионам вступить в борьбу с
Названа возможная причина падения давления на ветках «Северного потока»
Названа возможная причина падения давления на ветках «Северного

Топ на сегодня

Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства Сноудену
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства
Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Названо количество уехавших из России IT-специалистов
Названо количество уехавших из России IT-специалистов
Конь по имени Стивен перепугал свою хозяйку
Конь по имени Стивен перепугал свою хозяйку
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от

Еще по теме

Источник инфракрасного излучения рекордной интенсивности создан на основе иттербия
Проведены испытания нового лекарства против ВИЧ в США
Ученые разработали уникальное обезболивающее
Онкологи из Казахстана создали новое лекарство от рака