Художница представила, как бы выглядел актёрский состав фильмов и сериалов, если бы в них снимались мультяшки

Вы никогда не задумывались над тем, как бы выглядел актёрский состав, если бы он был только из одних мультяшек? А вот художница под ником onefairyfail не просто задумалась над этой идеей, но и наглядно продемонстрировала, что из этого вышло.

Девушка слегка отредактировала кадры из фильмов и сериалов, на которых заменила лица актёров мультяшными мордочками. И вот на ваших экранах уже не прежние «Друзья» или «Дрянные девчонки», а совершенно новые звёзды кинематографа! Встречаем!

«Друзья»

«Секс в большом городе»

Дисней в большом городе!

«После»

«Форрест Гамп»

Моя мама всегда говорила: «Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся».

«Офис»

Лучший в мире босс.

«Ты»

1 сезон сериала «Ты» вышел на экраны в 2018 году. По его сюжету работник книжного магазина Джо Голдберг влюбляется в девушку, узнаёт мельчайшие подробности её жизни и становится одержим ею. Но как оказывается в дальнейшем, такие сильные чувства в главном герое вызывает не только она…

«Эйфория»

«Титаник»

«Матрица»

«Дьявол носит Prada»

«Ход королевы»

«Ход королевы» — мини-сериал 2020 года, который подарил миру новых любителей шахмат. Сразу же после выхода на экраны истории о маленькой девочке-сироте, которая стала талантливой шахматисткой, сериал занял первое место в списке самых популярных сериалов на Netflix. На данный момент его рейтинг составляет 8,3.

«Один дома»

«Убить Билла»

«Форсаж»

«Эмили в Париже»

«Дрянные девчонки»

«Завтрак у Тиффани»

«Бумажный дом»

Герои Диснея готовы к новому гениальному плану ограбления от Профессора в лице Майло.

А здесь можно посмотреть на то, как парень помещает героев Диснея на свои фотографии, с головой окуная их в собственные будни.