Художница представила, как бы выглядел актёрский состав фильмов и сериалов, если бы в них снимались мультяшки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Художница представила, как бы выглядел актёрский состав фильмов и сериалов, если бы в них снимались мультяшки

Художница представила, как бы выглядел актёрский состав фильмов и сериалов, если бы в них снимались мультяшки

Художница представила, как бы выглядел актёрский состав фильмов и сериалов, если бы в них снимались мультяшки

Вы никогда не задумывались над тем, как бы выглядел актёрский состав, если бы он был только из одних мультяшек? А вот художница под ником onefairyfail не просто задумалась над этой идеей, но и наглядно продемонстрировала, что из этого вышло.

Девушка слегка отредактировала кадры из фильмов и сериалов, на которых заменила лица актёров мультяшными мордочками. И вот на ваших экранах уже не прежние «Друзья» или «Дрянные девчонки», а совершенно новые звёзды кинематографа! Встречаем!

«Друзья»

«Секс в большом городе»

Дисней в большом городе!

«После»

«Форрест Гамп»

Моя мама всегда говорила: «Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся».

«Офис»

Лучший в мире босс.

«Ты»

1 сезон сериала «Ты» вышел на экраны в 2018 году. По его сюжету работник книжного магазина Джо Голдберг влюбляется в девушку, узнаёт мельчайшие подробности её жизни и становится одержим ею. Но как оказывается в дальнейшем, такие сильные чувства в главном герое вызывает не только она…

«Эйфория»

«Титаник»

«Матрица»

«Дьявол носит Prada»

«Ход королевы»

«Ход королевы» — мини-сериал 2020 года, который подарил миру новых любителей шахмат. Сразу же после выхода на экраны истории о маленькой девочке-сироте, которая стала талантливой шахматисткой, сериал занял первое место в списке самых популярных сериалов на Netflix. На данный момент его рейтинг составляет 8,3.

«Один дома»

«Убить Билла»

«Форсаж»

«Эмили в Париже»

«Дрянные девчонки»

«Завтрак у Тиффани»

«Бумажный дом»

Герои Диснея готовы к новому гениальному плану ограбления от Профессора в лице Майло.

А здесь можно посмотреть на то, как парень помещает героев Диснея на свои фотографии, с головой окуная их в собственные будни.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

МИД Болгарии призвал воздержаться от поездок в Россию
МИД Болгарии призвал воздержаться от поездок в Россию
Бывший муж Эвелины Бледанс о диагнозе сына: «Я никуда не исчез, но понял, что это проигрыш»
Бывший муж Эвелины Бледанс о диагнозе сына: «Я никуда не исчез, но
Playstation 5 получит не только эксклюзивный контент в Call of Duty: Modern Warfare II, но и бандл с игрой
Playstation 5 получит не только эксклюзивный контент в Call of Duty:
Все тайное станет явным: чем опасна ложь для энергетики и кармы
Все тайное станет явным: чем опасна ложь для энергетики и кармы
МИД России призвал ООН к «более взвешенной» позиции по Украине
МИД России призвал ООН к «более взвешенной» позиции по Украине
Химики поняли, как увеличить срок годности лекарства от эпилепсии
Химики поняли, как увеличить срок годности лекарства от эпилепсии
Стас Михайлов отменил концерт из-за «непростых времен»
Стас Михайлов отменил концерт из-за «непростых времен»
Звезда «Аншлага» пожаловалась на дискомфорт на съемках нового телешоу
Звезда «Аншлага» пожаловалась на дискомфорт на съемках нового телешоу
Знаменитые блондинки, которые примерили на себя образ брюнетки (12 фото)
Знаменитые блондинки, которые примерили на себя образ брюнетки (12
Стало известно о состоянии пострадавших после стрельбы в ижевской школе
Стало известно о состоянии пострадавших после стрельбы в ижевской
Ракам придется скучать, а Скорпионам вступить в борьбу с обстоятельствами: прогноз Таро на 2023 год
Ракам придется скучать, а Скорпионам вступить в борьбу с
Названа возможная причина падения давления на ветках «Северного потока»
Названа возможная причина падения давления на ветках «Северного

Топ на сегодня

Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства Сноудену
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства
Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Названо количество уехавших из России IT-специалистов
Названо количество уехавших из России IT-специалистов
Конь по имени Стивен перепугал свою хозяйку
Конь по имени Стивен перепугал свою хозяйку
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от

Еще по теме

Сара Джессика Паркер подтвердила выход продолжения проекта «Секс в большом городе»
Сериал «Как я встретил вашу маму» получит продолжение
Стало известно, сколько фильмов и сериалов запретило Госкино
Сара Джессика Паркер заявила, что никакого конфликта на съемках «Секса в большом городе» не было