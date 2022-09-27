Художница представила, как бы выглядел актёрский состав фильмов и сериалов, если бы в них снимались мультяшки
Вы никогда не задумывались над тем, как бы выглядел актёрский состав, если бы он был только из одних мультяшек? А вот художница под ником onefairyfail не просто задумалась над этой идеей, но и наглядно продемонстрировала, что из этого вышло.
Девушка слегка отредактировала кадры из фильмов и сериалов, на которых заменила лица актёров мультяшными мордочками. И вот на ваших экранах уже не прежние «Друзья» или «Дрянные девчонки», а совершенно новые звёзды кинематографа! Встречаем!
«Друзья»
«Секс в большом городе»
Дисней в большом городе!
«После»
«Форрест Гамп»
Моя мама всегда говорила: «Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся».
«Офис»
Лучший в мире босс.
«Ты»
1 сезон сериала «Ты» вышел на экраны в 2018 году. По его сюжету работник книжного магазина Джо Голдберг влюбляется в девушку, узнаёт мельчайшие подробности её жизни и становится одержим ею. Но как оказывается в дальнейшем, такие сильные чувства в главном герое вызывает не только она…
«Эйфория»
«Титаник»
«Матрица»
«Дьявол носит Prada»
«Ход королевы»
«Ход королевы» — мини-сериал 2020 года, который подарил миру новых любителей шахмат. Сразу же после выхода на экраны истории о маленькой девочке-сироте, которая стала талантливой шахматисткой, сериал занял первое место в списке самых популярных сериалов на Netflix. На данный момент его рейтинг составляет 8,3.
«Один дома»
«Убить Билла»
«Форсаж»
«Эмили в Париже»
«Дрянные девчонки»
«Завтрак у Тиффани»
«Бумажный дом»
Герои Диснея готовы к новому гениальному плану ограбления от Профессора в лице Майло.
А здесь можно посмотреть на то, как парень помещает героев Диснея на свои фотографии, с головой окуная их в собственные будни.