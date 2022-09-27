Хуснуллин вручил ключи новоселам Мариуполя
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Хуснуллин вручил ключи новоселам Мариуполя

Хуснуллин вручил ключи новоселам Мариуполя

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил ключи от новых квартир жителям Мариуполя.

"Начинаю неделю с радостного события. С утра вручали ключи от долгожданных квартир в Мариуполе!", - написал Хуснуллин в своем telegram-канале.


По словам вице-премьера, три современных дома на 278 квартир возвели менее чем за три месяца. Всего в микрорайоне до конца года будет построено 1011 квартир. Скоро приступят к строительству школы и детского сада.

Хуснуллин также сообщил, что сегодня открыли многофункциональный медицинский центр. В четверг он уже примет первых пациентов.

"Мы набираем темп, новые объекты будут вводиться регулярно. Задача восстановить город за три года поставлена Президентом России Владимиром Путиным, и мы прилагаем все усилия, чтобы уложиться в положенный срок!", - заявил вице-премьер.

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По материалам: uposters.ru

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