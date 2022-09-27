Хуснуллин вручил ключи новоселам Мариуполя

Вадим Карасев

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил ключи от новых квартир жителям Мариуполя.

"Начинаю неделю с радостного события. С утра вручали ключи от долгожданных квартир в Мариуполе!", - написал Хуснуллин в своем telegram-канале.

По словам вице-премьера, три современных дома на 278 квартир возвели менее чем за три месяца. Всего в микрорайоне до конца года будет построено 1011 квартир. Скоро приступят к строительству школы и детского сада.

Хуснуллин также сообщил, что сегодня открыли многофункциональный медицинский центр. В четверг он уже примет первых пациентов.

"Мы набираем темп, новые объекты будут вводиться регулярно. Задача восстановить город за три года поставлена Президентом России Владимиром Путиным, и мы прилагаем все усилия, чтобы уложиться в положенный срок!", - заявил вице-премьер.