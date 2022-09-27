Иван Охлобыстин: «Говорил с Мишей Пореченковым. Он первым отправится в Донбасс, если позовут»

Иван Охлобыстин всеми силами поддерживает российских бойцов и жителей Донбасса. Актер часто ездит в регион Донецкой и Луганской областей. Михаил Пореченков не просто поддерживает действия коллеги, но и мыслит, как он.

56-летний Иван Охлобыстин прослужил два года в ракетных войсках в Ростове-на-Дону. Звезда «Интернов» не боится отправиться на службу, только вот, скорее всего, его не призовут из-за того, что он уже не подходит по возрасту. Зато его приятель Михаил Пореченков не откажется от поездки в Донбасс.

«Говорил с Мишей Пореченковым. Он не в курсе списка. Хотя, кто кто, а он пойдет первым, если позовут», — заявил Охлобыстин.

Актер упомянул список, в который вошли знаменитости, имеющие опыт ведения боевых действий. По словам Ивана Ивановича, информация, просочившаяся в Сеть, не является достоверной. «Что же касаемо списка артистов, якобы мобилизованных на спецоперацию, то это кем-то разгоняемый фейк. Никто никуда пока не едет», — уточнил звезда кино в соцсетях.

Если сейчас Пореченков не выступает с заявлениями, то весной он записал видеообращение, в котором попросил российских солдат до последнего противостоять противнику.

«Войско тем и живо, что в смерть не верит. Смерть — она полагается только врагу, а нам — нету смерти, — цитировал он выдержку из рассказа Платонова. — Ни шагу назад, держать строй, приказа умирать не было. Русский солдат не может умереть, не выполнив приказ».