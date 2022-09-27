Иван Охлобыстин рассказал о военной мобилизации

Актер Иван Охлобыстин уверен, что среди звезд найдутся люди, которые готовы пойти на фронт. Артист поделился своим мнением о тех мужчинах, которые приняли решение уехать из России после того, как была объявлена частичная мобилизация. Он назвал их «предателями» и предложил как минимум лишить их за это гражданства. «Конечно среди них есть и дураки, и трусы, но зачем нам дураки и трусы?» — объясняет свою позицию Охлобыстин. Актер также прокомментировал информацию о якобы повестках из военкоматов, приготовленных для звезд кино. Он назвал фейком список артистов, которые могут быть призваны в армию. «Никто никуда пока не едет», — сказал Иван.В то же время Охлобыстин не сомневается, что в актерской среде есть те, кто готов в любой момент отдать долг Родине. Он рассказал, что недавно разговаривал на эту тему с Михаилом Пореченковым. По словам Ивана, в случае получения повестки именно этот актер первый отправится в зону боевых действий и покажет пример остальным. «Говорил с Мишей Пореченковым. Он не в курсе (списка — прим. ред.). Хотя, кто кто, а он пойдёт первым, если позовут», — цитирует Охлобыстина источник «КП». Между прочим, Охлобыстин находится в ожидании двойного прибавления в семье. Старшие дочери актера Анфиса и Евдокия готовятся к рождению детей. Они, судя по всему, станут мамами с разницей в несколько недель.