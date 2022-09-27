Ивар Калныньш: «Познакомился с Хаматовой. Посмотрел ее спектакль, после которого все молча ушли»
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Ивар Калныньш: «Познакомился с Хаматовой. Посмотрел ее спектакль, после которого все молча ушли»

Ивар Калныньш: «Познакомился с Хаматовой. Посмотрел ее спектакль, после которого все молча ушли»

Летом состоялся театральный дебют Чулпан Хаматовой в Риге. Постановка Post Scriptum — это в буквальном смысле театр одного актера. Актриса полтора часа выступает на сцене, исполняя все роли. Среди зрителей оказался и Ивар Калныньш. Артист высказался о монологе звезды, которая, как и он, отреклась от России.


Ивар Калныньш заочно знал Чулпан Хаматову, но лично с ней пообщался только после спектакля в Риге. Актеру, выступающему на сцене 50 лет, понравилась пронзительная игра артистки.

«Познакомился с Чулпан Хаматовой. Посмотрел ее спектакль, после которого все молча ушли — театр предложил молчать, неаплодировать, вот так и произошло. Это было очень серьезно, непросто!» — рассказал 74-летний Ивар Эдмундович в одном из YouTube-шоу.

На постановку артист пошел неспроста. Два месяца назад в Сети появилось сообщение, в котором Калныньш нелицеприятно высказывается о Чулпан. Как оказалось, Ивар Эдмундович не давал никаких комментариев и некрасивые слова ему просто приписали. «Я был приглашен, потому что в Интернете появился «мой» гадкий монолог, который кто-то сочинил… Я такими терминами даже не пользуюсь! Это ужас!» — негодует звезда кино.

И Калныньш, и Хаматова отвернулись от России после начала специальной операции. Если Ивар Эдмундович сообщил, что больше не хочет иметь ничего общего с нашей страной и закрыл тему, то Чулпан дала несколько больших интервью.

Например, в одном из них актриса заявила, что государственные награды для нее — пустое место. «Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять «народная артистка России», но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать. Для меня ценность профессии не в званиях», — отмечала она.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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