Из AppStore исчезло популярное российское приложение
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Из AppStore исчезло популярное российское приложение

Из AppStore исчезло популярное российское приложениеСервис объявлений «Юла» исчез из магазина приложений AppStore

Популярный российский сервис по размещению объявлений «Юла», владельцем которого является холдинг VK, исчез из магазина приложений AppStore. При попытке найти приложение маркетплейс предлагает загрузить его аналоги.

По запросу в поиске AppStore предлагает пользователям установить другие приложения с похожим функционалом, а при переходе по прямой ссылке не открывает страницу.

Ранее из AppStore пропали все приложения холдинга VK. Отмечалось, что после удаления приложения «ВКонтакте» для iOS также исчезли и другие приложения из экосистемы соцсети — VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ. Позже компания направила запрос в Apple с требованием предоставить разъяснения из-за удаления приложений холдинга в AppStore.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о создании в России аналога AppStore в целях защиты интересов россиян на фоне санкций. По его словам, в российском маркетплейсе смогут размещать и продавать свои программы и отечественные, и зарубежные разработчики.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Меган Фокс появилась на публике с декольте и снова спровоцировала слухи об увеличении груди
Меган Фокс появилась на публике с декольте и снова спровоцировала
Игрушки, которые понравятся и взрослым, и детям
Игрушки, которые понравятся и взрослым, и детям
Windows 11 перестала обновляться на компьютерах россиян
Windows 11 перестала обновляться на компьютерах россиян
Из AppStore исчезло популярное российское приложение
Из AppStore исчезло популярное российское приложение
В Кремле перенаправили вопрос о числе уехавших из России
В Кремле перенаправили вопрос о числе уехавших из России
Ивар Калныньш: «Познакомился с Хаматовой. Посмотрел ее спектакль, после которого все молча ушли»
Ивар Калныньш: «Познакомился с Хаматовой. Посмотрел ее спектакль,
МИД Болгарии призвал воздержаться от поездок в Россию
МИД Болгарии призвал воздержаться от поездок в Россию
Бывший муж Эвелины Бледанс о диагнозе сына: «Я никуда не исчез, но понял, что это проигрыш»
Бывший муж Эвелины Бледанс о диагнозе сына: «Я никуда не исчез, но
Playstation 5 получит не только эксклюзивный контент в Call of Duty: Modern Warfare II, но и бандл с игрой
Playstation 5 получит не только эксклюзивный контент в Call of Duty:
Все тайное станет явным: чем опасна ложь для энергетики и кармы
Все тайное станет явным: чем опасна ложь для энергетики и кармы
МИД России призвал ООН к «более взвешенной» позиции по Украине
МИД России призвал ООН к «более взвешенной» позиции по Украине
Химики поняли, как увеличить срок годности лекарства от эпилепсии
Химики поняли, как увеличить срок годности лекарства от эпилепсии

Топ на сегодня

Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства Сноудену
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства
Названо количество уехавших из России IT-специалистов
Названо количество уехавших из России IT-специалистов
Конь по имени Стивен перепугал свою хозяйку
Конь по имени Стивен перепугал свою хозяйку
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от

Еще по теме

VK запросила разъяснений из-за удаления приложений в AppStore
Минцифры потребовало у Apple разъяснений по поводу удаления VK из AppStore
СМИ выяснили причину удаления Telegram из AppStore
РКН требует от Apple прекратить распространение Telegram через AppStore