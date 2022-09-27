Экс-постпред при Евросоюзе Чижов назначен сенатором от Карелии
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Экс-постпред при Евросоюзе Чижов назначен сенатором от Карелии

Экс-постпред при Евросоюзе Чижов назначен сенатором от Карелии

Бывший постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов назначен сенатором от Карелии. Соответствующий указ подписал глава республики Артур Парфенчиков, передает РИА «Новости».

В июле глава Карелии предлагал кандидатуру Чижова на пост сенатора от региона. «Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия», — говорится в указе.

Ранее Президент России Владимир Путин освободил Чижова от обязанностей постоянного представителя России при Евросоюзе и Евросообществе по атомной энергии в Брюсселе.

Экс-дипломат заявлял, что покинет Брюссель в ближайшее время. Он отметил, что срок его командировки подошел к концу и ему «уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС». 

 

 

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По материалам: pnp.ru

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