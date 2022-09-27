Экстрасенс рассказала о самом сложном периоде для россиян и окончании войны

Экстрасенс Мирелла Гасанова заявила, что военная операция может затянуться надолго. Ясновидящая ответила на вопросы, которые сейчас беспокоят абсолютно всех: будет ли вторая волна мобилизации, не начнется ли Третья мировая война и как скоро Россия одержит победу в конфликте на Украине. Известная ясновидящая поделилась, как хорошими новостями, так и не очень. По словам Гасановой, нынешний год принес России колоссальное испытание, после которого страну ждут крутые позитивные перемены. Она считает, что второй волны мобилизации не будет. Вероятность начала еще одной масштабной войны с участием других стран она также исключила. При этом Гасанова утверждает, что ситуация, в которой оказалась наша страна, затянется на долгое время. Самый опасный период придется на 2023 год. Большого повода для радости у россиян не будет на протяжении семи лет. Такие сроки разрешения конфликта озвучивает ясновидящая. «Тяжелые моменты настали и надо все пережить. Все это происходит не просто так: мы должны были через все это пройти. Самым сложным окажется для нас 2023-й год. Так что набираемся терпения и переживаем этот период достойно», — говорит Гасанова «ProZvezd». Она призывает сохранять спокойствие и не поддаваться панике, ведь в конечном итоге всё будет хорошо. «Даже лучше, чем было до этого!» — обещает экстрасенс. Напомним, что астролог Василиса Володина недавно поделилась похожим прогнозом на будущее. Она считает, что в ближайшее время надо готовиться к двум переломным моментам, которые произойдут в конце октября и весной следующего года. События этих дней могут быть очень значимыми для России.