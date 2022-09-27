Эти 3 игры сегодня присоединяются к подписке Game Pass Ultimate
В подписку Game Pass Ultimate сегодня, 27 сентября, добавляют сразу 3 проекта. Игра Grounded сразу после выхода версии 1.0 станет доступна в Game Pass на Xbox и PC (напомним, что сейчас доступна только ранняя версия игры). Кроме того, выходит в подписке Game Pass на Xbox и PC сразу после релиза игра Moonscars. А третьим проектом в списке является FIFA 23, 10-часовая пробная версия которой станет доступна подписчикам Game Pass Ultimate за счет EA Play.Все перечисленные игры станут доступны в течение суток в Mcirosoft Store.
Grounded
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Grounded
Мир огромен, прекрасен и очень опасен — особенно если вы уменьшились до размеров муравья. В этой приключенческой кооперативной игре вам предстоит исследовать мир, строить и выживать вместе с друзьями.
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Moonscars
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На данный момент игра отсутствует в Microsoft Store.
FIFA 23
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На данный момент 10-часовая пробная версия отсутствует в Microsoft Store.