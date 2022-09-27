К запуску Overwatch 2 представили новый трейлер, в нем показали отличия от первой части

Вадим Карасев





Неделя остается до релиза Overwatch 2 — нового командного шутера от Blizzard. Игра полностью собой заменит первую часть, после ее релиза уже в первый Overwatch сыграть не получится. А до полноценного обновления Overwatch до Overwatch 2 пройдет более суток, в течение которых шутер не будет доступен.

Сегодня Blizzard опубликовала трейлер к релизу Overwatch 2. Ниже можно посмотреть это видео, в нем описываются различные изменения, которые ждут игроков во второй части. В том числе, упоминаются сражения в формате «5 на 5».

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Напомним, Overwatch 2 будет условно-бесплатной игрой. Она выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, PC уже 4 октября 2022 года.