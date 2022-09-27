Кадони решил вернуть зрителям прежний Дом-2 и начал перезагрузку

Вадим Карасев

Стало известно, что с самого начала руководство Дом-2 знало о том, что реальных отношений у Максима Колесникова даже в планах нет. Все это время он лишь уговаривал свободных представительниц прекрасного пола создавать видимость отношений. Однако теперь ему «перекроют кислород». Влад Кадони рассказал, что больше не станет терпеть ни фикций, ни одиночек, которые делают за счёт Дом-2 раскрутить свои блоги. Теперь находиться на проекте будут лишь те, кто действительно желает строить отношения. А начать перезагрузку он решил с Максима Колесникова.После очередного разговора с ведущим Максим нервно вскочил и ушёл с Лобного. Однако Кадони сообщил, что больше подобного неуважения он терпеть не будет, так что это в последний раз. Судя по всему, он уже забыл про Кристину Бухынбалтэ, которая часто была в разы хуже. Она могла бить ведущего по руке, оскорблять, затыкать и даже прогонять с брёвен.В тот момент за Колесниковым решила уйти и Алина Иордан, а Кадони очень выразительно посмотрел на пару Клавдии Безверховой и Артема Гранта.