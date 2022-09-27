Кадыров ответил на санкции Новой Зеландии фразой «где находится»
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Кадыров ответил на санкции Новой Зеландии фразой «где находится»

Кадыров ответил на санкции Новой Зеландии фразой «где находится»Кадыров прокомментировал санкции Новой Зеландии фразой «подзабыл, где находится»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на введенные против него Новой Зеландией санкции и заявил, что «подзабыл, где она находится». Свое мнение на ограничения он выразил в личном Telegram-канале.

«Немного подзабыл, где она находится, и решил проверить, не та ли Новая Зеландия, которая в шестнадцати тысячах километров? Точно! Та самая, где я держу ничего, где храню ничто и где у меня многотысячная армия из никого. Вам-то чем не угодил?», — написал глава республики.

Он поинтересовался, как именно Новая Зеландия собирается ему «насолить»? Однако он назвал этот вопрос риторическим, так как, по его мнению, просто выслуживаются и «шаркают ножкой перед хозяином».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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