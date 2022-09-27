Как выглядят киноверсии диснеевских принцесс, которые выбрались из мультяшного мира в фильмы

Принцессы Диснея — сказочные и прекрасные девушки, которые были кумирами многих девчонок в детстве. Некоторые из них спустя многие годы смогли выйти из двухмерного мультипликационного мира и обрели киноверсии. Мы решили собрать кадры из кино, в котором появились диснеевские принцессы и показать актрис, которые их сыграли.

Аврора

Роль Авроры в фильмах «Малефисента» (2014) и «Малефисента: Владычица тьмы» (2019) досталась Эль Фаннинг.

Белль

Эмма Уотсон стала новой Белль в фильме «Красавица и Чудовище» 2017 года.

Ариэль

Новую «Русалочку» зрители смогут увидеть в 2023 году. Роль Ариэль исполнила Холли Бэйли. Выбор актрисы до сих пор вызывает споры, и об этом у нас был пост. А здесь мы показывали крутые арты на эту тему.

Жасмин

В фильме «Аладдин» 2019 года роль Жасмин исполнила Наоми Скотт.

Золушка

В 2015 году Золушку в экранизации сказки сыграла Лили Джеймс.

Мулан

Полнометражный фильм «Мулан» вышел в 2020 году. Главную роль исполнила китайская актриса Лю Ифэй. А здесь мы писали о том, как публика приняла трейлер.

Белоснежка

У Диснея нет кино про Белоснежку, поэтому предлагаем вам сравнить принцессу из мультфильма с главной героиней фильма «Белоснежка: Месть гномов», вышедшего в 2021 году. Белоснежку там сыграла Лили Коллинз.

Бонус: Белоснежка и охотник

Universal Pictures

В том же 2012-м на экранах вышел ещё один фильм по мотивам этой сказки братьев Гримм «Белоснежка и охотник». В роли Белоснежки — Кристен Стюарт.

Вот такие киношные принцессы. Какая из них вам нравится больше всего?