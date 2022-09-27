«Какое горе...»: звезды скорбят по погибшим от рук ижевского стрелка
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«Какое горе...»: звезды скорбят по погибшим от рук ижевского стрелка

«Какое горе...»: звезды скорбят по погибшим от рук ижевского стрелка

Сегодня утром в Ижевске развернулась страшная трагедия. Мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался в школу №88. В результате нападения было убито 15 человек, большая часть которых — дети.


По последним данным, число пострадавших от рук ижевского стрелка увеличилось до 23 человек, из которых 20 раненных — дети. Журналисты сообщают также о 13 убитых, причем большинство из них первоклассники. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов и медики.

В Удмуртии объявлен трехдневный траур. Вся страна скорбит по невинным жертвам, погибшим от рук стрелка, которым оказался 34-летний Артем Казанцев. Потрясены трагедией и известные персоны. Звезды публикуют соболезнования в соцсетях.

«Сердце разрывается. Сил родным и близким», — пишет Алсу. «Примите соболезнования», — сочувствует Ксения Бородина. «Что вообще происходит в этом мире? Еще одна стрельба в школе», — шокирована супруга Гуфа. «Ижевск, милые. Если я хоть как-то могу помочь, напишите!» — обратилась Ида Галич.

Андрей Разин также не остался в стороне: «Приношу искренние соболезнования семьям детей, преподавателей и охранников, погибших в школе № 88 города Ижевска. Для меня Ижевск очень близок. Я неоднократно там выступал, а также работал на предвыборных кампаниях. Знаю людей, знаю их теплоту. Очень хорошие и порядочные люди. Нет прощения негодяю, который совершил это чудовищное преступление. Приношу самые искренние соболезнования. Пусть земля будет пухом всем невинно убиенным. Но с этим нужно что-то делать. Сколько раз на эту тему говорим и никаких действий не предпринимается. Надо усиливать безопасность в школах. Невозможно смотреть на такие трагедии. Всем родственникам сил и терпения».

Маша Малиновская в свою очередь напомнила, что еще в августе предупреждала о важности усилить охрану в учебных заведениях в связи с участившимися случаями шутинга. «Какое горе... Соболезную родным и близким», — пишет Ольга Орлова.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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