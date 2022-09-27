Катерина Шпица призналась, что ее внешность не позволяет играть некоторые роли

Актриса Катерина Шпица рассказала о своих ролях. Артистка призналась, что множество интересных ей ролей она не может играть из-за того, что выглядит намного моложе своих лет. Ей было бы интересно исполнить какую-то роль, где внешность героини совершенно противоположна ее сути. «Как абсолютному чуду всегда радовалась, когда меня утверждали на роли, которые, казалось бы, мне по типажу не подходят. А ведь при хорошем состоянии индустрии ты это свое утверждение на парадоксальную для тебя роль должен воспринимать как норму. Если ты пришел, замечательно сделал пробы, можешь все это обосновать и оправдать. И вот ты со своей внешностью миленькой девочки играешь главу какого-то мафиозного синдиката. Или при своей миловидной внешности — конченую тварь, маньячку…»В то же время стандартные, классические «ужастики» актрису тоже не привлекают. «Мне не интересны классические фильмы ужасов. Я бы хотела сняться, но — в глубоко драматичном ужастике, чтобы там имелась серьезная психологическая подоплека. Чтобы зритель получил некую пользу, ведь любой, кто посмотрит, например, «Молчание ягнят», выйдет из зала чуть более наполненным, правда? Психология важна, вот в таком триллере я бы с удовольствием приняла участие», — объяснила Катерина Шпица в интервью изданию Аrgumenti.ru.