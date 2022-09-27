Кинокритик Зинаида Пронченко высказалась о Ксении Собчак: "Попросту безграмотна. Пытается работать частичной совестью нации"

Вадим Карасев

Кинокритик Зинаида Пронченко прокомментировала YouTube-эфир Ксении Собчак о частичной мобилизации, который ранее вызвал резонанс в сети из-за прозвучавшего там совета идти в военкоматы. Пронченко отметила, что в данном случае верит в "благие намерения" Ксении, но при этом добавила, что проблема Собчак — в безграмотности.

Я нисколько не сомневаюсь в талантах Ксении Собчак, неоднократно уже проявленных в подвижной игре "горячие стулья", но тут почему-то верую в ее благие намерения. Проблема в другом. Собчак, как и все инфлюенсеры широкого профиля, так старается обогнать время, что зачастую не догоняет его смыслов. Да и попросту безграмотна. Взять сферу культуры. Если Ксения снимает Осечкина в Биаррице, обязательно скажет, что этот курорт основал Бонапарт, хотя Биарриц обязан совершенно другому Наполеону. Если Ксения рекомендует "Покорность", то обязательно напишет, что у романа Уэльбека оптимистичный финал. Хотя финал очевидно трагичный и не оставляет пространства для трактовок. Если Ксения идет на премьеру "Трех тысяч лет желаний", обязательно упомянет, что фильм к нам приехал прямиком из Венеции, хотя картина участвовала в Каннах. Аналогично и с военкоматами, куда идти точно не надо,

— написала Пронченко в своем телеграм-канале.

В эпоху частичной мобилизации Собчак пытается работать частичной совестью/рупором нации. Как умеет, частично вводя в заблуждение. Полагаю, она не согласна с супругом или "крестным" (крестным Собчак называют Владимира Путина, однако официального подтверждения этому нет. — Прим. ред.), что современную Европу основали нацисты, но привыкла оперировать "непроверенными" данными,

— заключила Пронченко.

Оппозиционный блогер Майкл Наки* уже раскритиковал Собчак из-за того, что из уст одного из экспертов в ее эфире прозвучал призыв идти в военкомат, даже если повестку получил человек, который не подпадает под категории, озвученные Минобороны. Наличие в эфире и другого эксперта, который, наоборот, не советовал идти в военкомат, Наки* не счел оправданием и пригрозил Собчак судом в будущем, а также заявил, что "на ее руках кровь".

Пост Пронченко уже разошелся по другим телеграм-каналам, где его иронично прокомментировали.

Собчак обвинили в безграмотности. А ведь никогда такого не было, и вот опять,

— написали в канале "Медиасрачи 3.0".

Пост Зинаиды Пронченко как образец дегенеративного искусства. *** знает (непонятно. — Прим. ред.), что вообще хотела сказать, но Ксения Собчак не согласна с супругом и все делает от чистого сердца,

— написали в "БП онлайн".

После начала спецоперации Пронченко уехала из России. Константин Богомолов, муж Ксении Собчак, в июне этого года высмеял Пронченко в числе других эмигрантов из сферы искусства в своем спектакле "Гамлет In Moscow".

*Внесен Минюстом России в список физических лиц — "иностранных агентов"

Надя Бесчетникова