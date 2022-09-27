Командование ВМС США объяснило букву Z на пришедшем в Японию эсминце
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Командование ВМС США объяснило букву Z на пришедшем в Японию эсминце

Командование ВМС США объяснило букву Z на пришедшем в Японию эсминце

Командование ВМС США объяснило букву Z на пришедшем в Японию эсминцеКомандование ВМС США объяснило знак Z на корме эсминца Zumwalt первой буквой типа судна

Американские военное объяснили, почему на эскадренном миноносце типа Zumwalt, прибывшего на базу Йокосука возле Токио, изображена латинская буква Z. Соответствующее сообщение появилось в Twitter командования Военно-морских сил (ВМС) США в Японии.

В нем говорится, что эсминец имеет прозвище «зум-сан» и выглядит так, будто его «разрезали ножом». Также отмечается, что судно смотрится «очаровательно с большой буквой Z на корме».

«Уверены, что вы знаете об этом, но на всякий случай поясняем, Z на корме — это первая буква в Zumwalt», — объяснили военные.

Ранее стало известно, что ВМС США отправили в Восточную Азию самый современный надводный корабль с целью подготовки почвы для возможного развертывания американских гиперзвуковых ракет в этом регионе. По данным CNN, корабль Zumwalt является первым в классе трех многоцелевых эсминцев с управляемыми ракетами, которые, по данным ВМС, «создают новый уровень сложности боевого пространства для потенциальных противников».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Умер певец Борис Моисеев
Умер певец Борис Моисеев
Командование ВМС США объяснило букву Z на пришедшем в Японию эсминце
Командование ВМС США объяснило букву Z на пришедшем в Японию эсминце
Сообщение о минировании здания ЦИК в Луганске оказалось недостоверным
Сообщение о минировании здания ЦИК в Луганске оказалось недостоверным
Как из простого фото сделать художественную инсталляцию
Как из простого фото сделать художественную инсталляцию
Предложение ЕС о санкциях против наблюдателей в Донбассе назвали фашизмом
Предложение ЕС о санкциях против наблюдателей в Донбассе назвали
Бывшая ведущая Первого канала Кокорекина о мобилизации 49-летнего мужа: «Пришли трое, долбили в дверь»
Бывшая ведущая Первого канала Кокорекина о мобилизации 49-летнего
Стас Михайлов отменяет свои выступления
Стас Михайлов отменяет свои выступления
Светлане Лободе предрекли конец карьеры
Светлане Лободе предрекли конец карьеры
Скандальный журналист заступился за Аллу Пугачеву
Скандальный журналист заступился за Аллу Пугачеву
Катерина Шпица призналась, что ее внешность не позволяет играть некоторые роли
Катерина Шпица призналась, что ее внешность не позволяет играть
Дедушка погибшего при стрельбе в ижевской школе ученика рассказал о трагедии
Дедушка погибшего при стрельбе в ижевской школе ученика рассказал о
В FIFA 23 можно отключить критику комментаторами вашей игры
В FIFA 23 можно отключить критику комментаторами вашей игры

Топ на сегодня

Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства Сноудену
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и поздравления в стихах
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после референдумов
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после

Еще по теме

Новейший эсминец ВМС США дал течь перед принятием в эксплуатацию
В США спустили на воду электрический «эсминец будущего»
Новейший американский эсминец сломался во время испытаний
Панамский канал перегородил суперэсминец США: он сломался